Белорусский гребец Золотой завоевал серебро на Олимпийских играх в Париже. Почему финал перенесли?

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Опубликовано: 03.08.2024 14:27 , Обновлено: 03.08.2024

Белорус Евгений Золотой 3 августа взял серебряную медаль в академической гребле в заезде одиночек на Олимпиаде-2024 в Париже. Финал состязания пришлось отложить на час из-за одного казуса. К слову, это уже третья медаль уроженцев Беларуси на XXXIII летних Олимпийских играх.

30 июля Золотой выиграл в четвертьфинале, а 1 августа вышел в финал со вторым временем по итогам полуфинала. Сегодня на решающем соревновании за 500 м до финиша белорусский гребец был шестым, но на последнем отрезке дистанции сумел обойти почти всех своих соперников.

Фото: НОК Беларуси

Белорусский гребец показал результат в 6:42,96 сек. Золото взял немец Оливер Цайдлер, а бронзу - голландец Симон ван Дорп.

“Не ожидал, что соперники так включатся с самого начала. Пришлось на заключительном отрезке приложить максимум усилий. Выжал из себя все, что было”, - поделился спортсмен, передал Telegram-канал Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Фото: НОК Беларуси

Интересно, что финальный заезд организаторы перенесли на час, так как автобус, который вез спортсменов, в том числе Золотого, к месту проведения соревнований, сломался.

[info_b]Золотой родился в Краснополье Могилевской области, спортсмену 24 года. Впервые на взрослом уровне выступил на чемпионате Европы в 2023 году в заезде одиночек, выиграв финал B и заняв итоговое седьмое место. Весной 2024-го во втором этапе кубка мира в Люцерне (Швейцария) вышел в финал A и занял третье место.[/info_b]

Фото: НОК Беларуси

Кстати, белорусские гребцы выступают на Олимпиаде не на своих лодках, а на арендованных в Германии. Дело в том, что белорусский инвентарь запрещено ввозить в Евросоюз.

Фото: НОК Беларуси

Ранее Telegraf.news рассказывал о двух других медалях уроженцев Беларуси на этой Олимпиаде в Париже. Белорусский батутист Иван Литвинович вечером 2 августа завоевал золотую медаль и стал благодаря этому двукратным олимпийским чемпионом.

«Волнение и перед, и во время соревнований, конечно, небольшое присутствовало. Старался переключить внимание, разговаривал с тренером, не смотрел, как парни выступают. Соперники показывали сильные результаты, это могло сбить только с настроя», — прокомментировал победу спортсмен.

Белорусский батутист Литвинович взял золото на Олимпиаде в Париже

Также 2 августа белорусская батутистка Виолетта Бордиловская завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. «Шанс есть всегда. Рада, что собралась в нужный момент, показала хорошее выступление, хотя не обошлось без помарок. Медаль очень драгоценная для нас всех», — отметила Бордиловская.

Белорусская батутистка Бордиловская завоевала серебряную медаль на Олимпиаде

На каких условиях выступают спортсмены из Беларуси на Олимпиаде?

В июне, как сообщал Telegraf.news, НОК выразил «непонимание и возмущение» относительно списка белорусских спортсменов, опубликованных Международным олимпийским комитетом (МОК) и допущенных на Олимпийские игры в Париже. По мнению белорусских спортивных функционеров, члены спецкомиссии, которые проверяют нейтральный статус спортсменов и принимают решение о допуске к Олимпиаде, используют «непрозрачные подходы» по отношению к белорусам.

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В МОК же в свою очередь объясняли, что решение о допуске спортсменов к Олимпиаде даже в нейтральном статусе будут принимать только после «очень-очень тщательных» проверок.

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Напомним, еще весной Исполнительный совет МОК утвердил условия, на которых спортсмены с белорусским и российским гражданством смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже. Атлетам запретили участвовать в торжественной церемонии открытия Олимпиады (так называемом параде наций), а также утвердили для них специальный флаг и гимн «индивидуального нейтрального спортсмена».

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