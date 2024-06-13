«Делаем это очень-очень тщательно» - В МОК рассказали, когда закончат проверку белорусских олимпийцев

Опубликовано: 13.06.2024 08:25 , Обновлено: 13.06.2024

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс в среду, 12 июня, объяснил, почему затягивается процесс проверки белорусских и российских спортсменов, прошедших отбор на Олимпийские игры, которые стартуют в Париже уже 26 июля. По его словам, пока этот процесс ещё "далёк от завершения".

Изначально в 2022 году МОК рекомендовал не допускать спортсменов из Беларуси и России к участию в международных соревнованиях, в том числе, в летних Олимпийских играх в Париже, но позднее разрешил им пройти квалификацию на Олимпиаду при условии, что они будут выступать в качестве нейтральных игроков.

Однако каждый участник, успешно прошедший спортивную квалификацию, также обязан пройти проверку спецкомиссией, состоящей из трех человек, назначенных МОК. Они обязаны убедиться в том, что спортсмен “соответствует определенным критериям отбора”, в частности, не замечен в активной поддержке войны в Украине и никак не связан с каким-либо военным или силовым ведомством Беларуси или России. Для этого члены комиссии изучают официальные контракты спортсменов и даже их социальные сети.

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По словам Адамса, эти проверки будут продолжаться вплоть до начала Олимпиады, сообщило агентство Reuters.

“Причина, по которой это занимает так много времени, заключается в том, что мы делаем это очень- очень тщательно. Нам нужно получить информацию от множества людей. Поэтому процесс должен быть проведен правильно, - пояснил представитель МОК.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Исполнительный совет МОК в марте этого года утвердил условия, на которых спортсмены с белорусским и российским гражданством смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже. Атлетам запретили участвовать в торжественной церемонии открытия Олимпиады (так называемом параде наций), а также утвердили для них специальный флаг и гимн “индивидуального нейтрального спортсмена”.

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