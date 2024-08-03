Белорусский батутист Литвинович взял золото на Олимпиаде в Париже

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Опубликовано: 03.08.2024 09:47 , Обновлено: 03.08.2024

Белорусский батутист Иван Литвинович вечером 2 августа на Олимпийских играх в Париже завоевал золотую медаль. На втором и третьем местах оказались представители Китая Ван Зисай и Янь Лангью. Кстати, теперь Литвинович - двукратный олимпийский чемпион.

В финале прыжков на батуте спортсмен выступал седьмым и набрал 63,09 балла. К слову, как сообщил Telegram-канал Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси, на квалификационной стадии в финал Литвинович прошел с первой попытки.

Фото: НОК Беларуси

“Волнение и перед, и во время соревнований, конечно, небольшое присутствовало. Старался переключить внимание, разговаривал с тренером, не смотрел, как парни выступают. Соперники показывали сильные результаты, это могло сбить только с настроя”, - прокомментировал победу белорус.

Литвинович добавил, что он и конкуренты “серьезно готовились”. “Просто я был немного лучше”, - сказал батутист.

Фото: НОК Беларуси

С победой Литвиновича поздравили президент НОК Виктор Лукашенко и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Фото: НОК Беларуси

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Литвинович родился в Вилейке Минской области, спортсмену 23 года. Батутист является чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира в команде, а также серебряным призером планетарного первенства в личных соревнованиях. Кроме того, на счету белоруса победа в общем зачете Кубка мира 2024 года.

Ну, а первое золото Литвинович взял в 2021 году на Олимпийских играх в Токио.

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Фото: НОК Беларуси

Ранее Telegraf.news сообщал, что также 2 августа белорусская батутистка Виолетта Бордиловская завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. «Шанс есть всегда. Рада, что собралась в нужный момент, показала хорошее выступление, хотя не обошлось без помарок. Медаль очень драгоценная для нас всех», — отметила Бордиловская.

Белорусская батутистка Бордиловская завоевала серебряную медаль на Олимпиаде

На каких условиях выступают спортсмены из Беларуси на Олимпиаде?

В июне, как сообщал Telegraf.news, НОК выразил «непонимание и возмущение» относительно списка белорусских спортсменов, опубликованных Международным олимпийским комитетом (МОК) и допущенных на Олимпийские игры в Париже. По мнению белорусских спортивных функционеров, члены спецкомиссии, которые проверяют нейтральный статус спортсменов и принимают решение о допуске к Олимпиаде, используют «непрозрачные подходы» по отношению к белорусам.

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В МОК же в свою очередь объясняли, что решение о допуске спортсменов к Олимпиаде даже в нейтральном статусе будут принимать только после «очень-очень тщательных» проверок.

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Напомним, еще весной Исполнительный совет МОК утвердил условия, на которых спортсмены с белорусским и российским гражданством смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже. Атлетам запретили участвовать в торжественной церемонии открытия Олимпиады (так называемом параде наций), а также утвердили для них специальный флаг и гимн «индивидуального нейтрального спортсмена».

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