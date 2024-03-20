Белорусским спортсменам запретили участвовать в открытии Олимпиады и утвердили для них спецфлаг. Сколько допустили?

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Опубликовано: 20.03.2024 07:56 , Обновлено: 20.03.2024

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) 19 марта утвердил условия, на которых спортсмены с белорусским и российским гражданством смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже. Атлетам запретили участвовать в торжественной церемонии открытия Олимпиады (так называемом параде наций), а также утвердили для них специальный флаг и гимн "индивидуального нейтрального спортсмена".

Согласно официальному заявлению, опубликованному на сайте МОК, на данный момент к участию в Олимпиаде в Париже допущено 7 белорусских спортсменов и 12 российских. Ожидается, что в ближайшее время квалификацию пройдут ещё 22 белоруса , которые смогут выступать в нейтральном статусе. Отметим, что на Играх в Токио Беларусь представляли 104 спортсмена. Впрочем, окончательное решение об участии белорусов в Олимпиаде в Париже будет принято после оценки их соответствия критериям “индивидуального нейтрального спортсмена”, озвученным ранее.

Данный статус накладывает на спортсменов определенные ограничения. В первую очередь, участники Игр с белорусскими паспортами не имеют права позиционировать себя как команду (именно поэтому их не пустят на парад наций). В случае победы во время вручения медалей для них на церемонии награждения будут поднимать специально утвержденный флаг и исполнять специальный гимн - без слов и написанный специально для этой цели.Вот как будет выглядеть флаг “индивидуального нейтрального спортсмена”.

Фото: МОК

В командном зачете медали, полученные нейтральными олимпийцами, учитываться не будут и не будут отражаться в итоговых таблицах.

Относительно участия спортсменов в торжественной церемонии закрытия Олимпиады руководство МОК пообещало принять окончательное решение позднее.

Ранее Телеграф рассказывал, каким критериям должны соответствовать белорусские спортсмены для допуска к Олимпиаде в Париже, и на каких условиях им разрешили участвовать в Играх.

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Ранее белорусских и русских спортсменов, которые уже получили официальный допуск на Олимпийские игры в Париже, решили проверить на соответствие этим критериям повторно. Официальный представитель МОК Марк Адамс пояснил, что проверку решили провести “при участии независимых организаций”.

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