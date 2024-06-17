«Непонимание и возмущение» - Минск обвинил МОК в «непрозрачных подходах» в оценке белорусских олимпийцев

Опубликовано: 17.06.2024 14:09 , Обновлено: 17.06.2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси в понедельник, 17 июня, выразил "непонимание и возмущение" относительно списка белорусских спортсменов, опубликованных Международным олимпийским комитетом (МОК) и допущенных на Олимпийские игры в Париже. По мнению белорусских спортивных функционеров, члены спецкомиссии, которые проверяют нейтральный статус спортсменов и принимают решение о допуске к Олимпиаде, используют "непрозрачные подходы" по отношению к белорусам.

“По необъяснимым причинам не допущены к участию те атлеты, которые успешно прошли проверки, участвовали в квалификационных соревнованиях и смогли выиграть лицензии”, - пожаловались в НОК Беларуси.

При этом в НОК напомнили, что первый список белорусских спортсменов, приглашенных на Олимпийские игры в Париже, опубликованный 15 июня, ещё не окончательные и в них были представлены далеко не все виды спорта, в которых планируют принимать участие белорусы. Списки также пока не были официально утверждены белорусской стороной.

В НОК заявили, что планируют продолжить переговоры с МОК и “бороться индивидуально за каждого спортсмена”, за их право выступать на Олимпиаде, а окончательное решение пообещали принять “совместно с федерациями по видам спорта, а также спортсменами”.

“При этом один из основных объективных принципов: должны выступать только те, кто смог завоевать лицензию на Игры в жестких, ограниченных и дискриминационных условиях, которые сложились в мировом спорте на сегодняшний день”, - пояснили в НОК.

Ранее Telegraf.news рассказал, что официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс 12 июня объяснил, почему затягивается процесс проверки белорусских и российских спортсменов, прошедших отбор на Олимпийские игры, которые стартуют в Париже уже 26 июля. По его словам, пока этот процесс ещё “далёк от завершения”, а проверки будут продолжаться вплоть до начала Олимпиады.

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Напомним, в первом списке допущенных к Играм спортсменов оказалось 11 белорусов, представителей таких видов спорта, как тяжёлая атлетика, борьба, прыжки на батуте и велоспорт.

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