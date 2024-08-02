Белорусская батутистка Бордиловская завоевала серебряную медаль на Олимпиаде

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Опубликовано: 02.08.2024 16:39 , Обновлено: 03.08.2024

Белорусская батутистка Виолетта Бордиловская завоевала серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. Хоть команда Беларуси официально не представлена на спортивном состязании, это первая медаль уроженки страны.

В финале Бордиловская выступала первой. Продолжительное время она лидировала с результатом 56.06 балла. Однако ее сумела обойти соперница из Великобритании Брайони Пейдж, которая набрала 56.48 балла. На третьем месте - Софьян Мето из Канады.

Фото: НОК Беларуси

Для белорусской батутистки это была первая Олимпиада. “Шанс есть всегда. Рада, что собралась в нужный момент, показала хорошее выступление, хотя не обошлось без помарок. Медаль очень драгоценная для нас всех”, - отметила Бордиловская, передал Telegram-канал Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Фото: НОК Беларуси

[info_b]Бодиловская родилась в Могилеве, ей 19 лет. На мировой арене она выступает с 11 лет. В 2021 году батутистка стала чемпионкой Европы среди юниоров в синхронных прыжках.[/info_b]

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Фото: НОК Беларуси

К слову, как сообщил НОК, ранее в женском батуте наиболее высокое место (5-е) занимала Татьяна Петреня в 2012 и 2016 годах.

Фото: НОК Беларуси

Вечером 2 августа за медаль поборется еще один белорусский батутист Иван Литвинович.

Ранее Telegraf.news рассказывал, каких 16 спортсменов - представителей девяти видов спорта - НОК утвердил для участия в Олимпийских играх.

НОК утвердил 16 белорусских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024

На каких условиях выступают спортсмены из Беларуси на Олимпиаде?

В июне, как сообщал Telegraf.news, НОК выразил «непонимание и возмущение» относительно списка белорусских спортсменов, опубликованных Международным олимпийским комитетом (МОК) и допущенных на Олимпийские игры в Париже. По мнению белорусских спортивных функционеров, члены спецкомиссии, которые проверяют нейтральный статус спортсменов и принимают решение о допуске к Олимпиаде, используют «непрозрачные подходы» по отношению к белорусам.

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В МОК же в свою очередь объясняли, что решение о допуске спортсменов к Олимпиаде даже в нейтральном статусе будут принимать только после «очень-очень тщательных» проверок.

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Напомним, еще весной Исполнительный совет МОК утвердил условия, на которых спортсмены с белорусским и российским гражданством смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже. Атлетам запретили участвовать в торжественной церемонии открытия Олимпиады (так называемом параде наций), а также утвердили для них специальный флаг и гимн «индивидуального нейтрального спортсмена».

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