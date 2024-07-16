НОК утвердил 16 белорусских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024
Исполком Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во вторник, 16 июля, утвердил список белорусских спортсменов, которые в этом году поедут на XXXIII летние Олимпийские игры. В списке оказалось 16 фамилий, представителей девяти видов спорта, которые уже на следующей неделе отправятся в Париж, где смогут выступить под нейтральным флагом.
Вот какие спортсмены из Беларуси смогут принять участие в нынешней Олимпиаде, которая официально стартует через 10 дней, 26 июля:
- греко-римская борьба Хаслаханов Абубакар
- велоспорт Терех Анна
- академическая гребля Золотой Евгений Климович Татьяна
- гребля на байдарках и каноэ Кравец Владислав Трушкина Юлия
- плавание Шиманович Илья Шкурдай Анастасия Змушко Алина
- прыжки на батуте Бордиловская Виолетта Литвинович Иван
- пулевая стрельба Чуприс Дарья Петрова Александра
- таэквондо Георгий Гурциев
- тяжелая атлетика Володько Сюзанна Тихонцов Евгений
Также в НОК утвердили состав сопровождающих спортсменов тренеров, медицинского и административного персонала.
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Как сообщила генеральный секретарь НОК Ксения Санкович, не все белорусские спортсмены, завоевавшие олимпийские лицензии, получили официальное приглашение на Олимпиаду от Международного Олимпийского комитета.
“В сложившихся условиях наши атлеты нуждаются в особенной поддержке болельщиков. Мы уверены, что сложные обстоятельства не смогут их сломить и наши спортсмены смогут показать на Играх в столице Франции свой лучший результат”, - подчеркнула Санкович.
На каких условиях будут выступать спортсмены из Беларуси на Олимпиаде?
В июне, как сообщал Telegraf.news, НОК выразил “непонимание и возмущение” относительно списка белорусских спортсменов, опубликованных Международным олимпийским комитетом (МОК) и допущенных на Олимпийские игры в Париже. По мнению белорусских спортивных функционеров, члены спецкомиссии, которые проверяют нейтральный статус спортсменов и принимают решение о допуске к Олимпиаде, используют “непрозрачные подходы” по отношению к белорусам.
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В МОК же, в свою очередь, объясняли, что решение о допуске спортсменов к Олимпиаде даже в нейтральном статусе будут принимать только после “очень-очень тщательных” проверок.
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Напомним, ещё весной Исполнительный совет МОК утвердил условия, на которых спортсмены с белорусским и российским гражданством смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже. Атлетам запретили участвовать в торжественной церемонии открытия Олимпиады (так называемом параде наций), а также утвердили для них специальный флаг и гимн «индивидуального нейтрального спортсмена».
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