НОК утвердил 16 белорусских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024

Опубликовано: 16.07.2024 15:51 , Обновлено: 16.07.2024

Исполком Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во вторник, 16 июля, утвердил список белорусских спортсменов, которые в этом году поедут на XXXIII летние Олимпийские игры. В списке оказалось 16 фамилий, представителей девяти видов спорта, которые уже на следующей неделе отправятся в Париж, где смогут выступить под нейтральным флагом.

Вот какие спортсмены из Беларуси смогут принять участие в нынешней Олимпиаде, которая официально стартует через 10 дней, 26 июля:

греко-римская борьба Хаслаханов Абубакар

велоспорт Терех Анна

академическая гребля Золотой Евгений Климович Татьяна

гребля на байдарках и каноэ Кравец Владислав Трушкина Юлия

плавание Шиманович Илья Шкурдай Анастасия Змушко Алина

прыжки на батуте Бордиловская Виолетта Литвинович Иван

пулевая стрельба Чуприс Дарья Петрова Александра

таэквондо Георгий Гурциев

тяжелая атлетика Володько Сюзанна Тихонцов Евгений

Также в НОК утвердили состав сопровождающих спортсменов тренеров, медицинского и административного персонала.

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Как сообщила генеральный секретарь НОК Ксения Санкович, не все белорусские спортсмены, завоевавшие олимпийские лицензии, получили официальное приглашение на Олимпиаду от Международного Олимпийского комитета.

“В сложившихся условиях наши атлеты нуждаются в особенной поддержке болельщиков. Мы уверены, что сложные обстоятельства не смогут их сломить и наши спортсмены смогут показать на Играх в столице Франции свой лучший результат”, - подчеркнула Санкович.

Фото: НОК РБ

На каких условиях будут выступать спортсмены из Беларуси на Олимпиаде?

В июне, как сообщал Telegraf.news, НОК выразил “непонимание и возмущение” относительно списка белорусских спортсменов, опубликованных Международным олимпийским комитетом (МОК) и допущенных на Олимпийские игры в Париже. По мнению белорусских спортивных функционеров, члены спецкомиссии, которые проверяют нейтральный статус спортсменов и принимают решение о допуске к Олимпиаде, используют “непрозрачные подходы” по отношению к белорусам.

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В МОК же, в свою очередь, объясняли, что решение о допуске спортсменов к Олимпиаде даже в нейтральном статусе будут принимать только после “очень-очень тщательных” проверок.

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Напомним, ещё весной Исполнительный совет МОК утвердил условия, на которых спортсмены с белорусским и российским гражданством смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже. Атлетам запретили участвовать в торжественной церемонии открытия Олимпиады (так называемом параде наций), а также утвердили для них специальный флаг и гимн «индивидуального нейтрального спортсмена».

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