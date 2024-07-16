Telegraf.news
ru

НОК утвердил 16 белорусских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024

НОК утвердил 16 белорусских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду-2024
Подпишитесь на Телеграф:

Исполком Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси во вторник, 16 июля, утвердил список белорусских спортсменов, которые в этом году поедут на XXXIII летние Олимпийские игры. В списке оказалось 16 фамилий, представителей девяти видов спорта, которые уже на следующей неделе отправятся в Париж, где смогут выступить под нейтральным флагом.

Вот какие спортсмены из Беларуси смогут принять участие в нынешней Олимпиаде, которая официально стартует через 10 дней, 26 июля:

  • греко-римская борьба Хаслаханов Абубакар
  • велоспорт Терех Анна
  • академическая гребля Золотой Евгений Климович Татьяна
  • гребля на байдарках и каноэ Кравец Владислав Трушкина Юлия
  • плавание Шиманович Илья Шкурдай Анастасия Змушко Алина
  • прыжки на батуте Бордиловская Виолетта Литвинович Иван
  • пулевая стрельба Чуприс Дарья Петрова Александра
  • таэквондо Георгий Гурциев
  • тяжелая атлетика Володько Сюзанна Тихонцов Евгений

Также в НОК утвердили состав сопровождающих спортсменов тренеров, медицинского и административного персонала.

Олимпиаду не покажут по госТВ? Вот как белорусы могут следить за Играми-2024

Как сообщила генеральный секретарь НОК Ксения Санкович, не все белорусские спортсмены, завоевавшие олимпийские лицензии, получили официальное приглашение на Олимпиаду от Международного Олимпийского комитета.

“В сложившихся условиях наши атлеты нуждаются в особенной поддержке болельщиков. Мы уверены, что сложные обстоятельства не смогут их сломить и наши спортсмены смогут показать на Играх в столице Франции свой лучший результат”, - подчеркнула Санкович.

Фото: НОК РБ
Фото: НОК РБ

На каких условиях будут выступать спортсмены из Беларуси на Олимпиаде?

В июне, как сообщал Telegraf.news, НОК выразил “непонимание и возмущение” относительно списка белорусских спортсменов, опубликованных Международным олимпийским комитетом (МОК) и допущенных на Олимпийские игры в Париже. По мнению белорусских спортивных функционеров, члены спецкомиссии, которые проверяют нейтральный статус спортсменов и принимают решение о допуске к Олимпиаде, используют “непрозрачные подходы” по отношению к белорусам.

«Непонимание и возмущение» — Минск обвинил МОК в «непрозрачных подходах» в оценке белорусских олимпийцев

В МОК же, в свою очередь, объясняли, что решение о допуске спортсменов к Олимпиаде даже в нейтральном статусе будут принимать только после “очень-очень тщательных” проверок.

«Делаем это очень-очень тщательно» — В МОК рассказали, когда закончат проверку белорусских олимпийцев

Напомним, ещё весной Исполнительный совет МОК утвердил условия, на которых спортсмены с белорусским и российским гражданством смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже. Атлетам запретили участвовать в торжественной церемонии открытия Олимпиады (так называемом параде наций), а также утвердили для них специальный флаг и гимн «индивидуального нейтрального спортсмена».

Белорусским спортсменам запретили участвовать в открытии Олимпиады и утвердили для них спецфлаг. Сколько допустили?

Темы: