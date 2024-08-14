Брэд Питт и Джордж Клуни снялись в совместной фотосессии. Как считаете, кто краше?

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Опубликовано: 14.08.2024 20:09 , Обновлено: 14.08.2024

Голливудские актёры Брэд Питт и Джордж Клуни снялись для глянцевого мужского журнала British GQ. Совместная фотосессия стала частью промо-кампании их нового фильма «Одинокие волки».

63-летний Джордж Клуни и 60-летний Брэд Питт поучаствовали в совместной фотосъёмки в рамках продвижения фильма “Одинокие волки”, в котором не только исполнили главные роли, но и выступили продюсерами. Премьера комедийного боевика назначена на 20 сентября.

Известно, что локацией съёмки стала винодельня, находящаяся в собственности Брэда Питта и являющейся предметом судебной тяжбы актёра и его бывшей супруги - актрисы Анджелины Джоли.

В новой совместной картине актёры сыграли профессиональных преступников, которые обнаруживают, что их обоих наняли для выполнения одного и того же смертельно опасного задания. Два «волка-одиночки» вынуждены работать вместе, если кто-то из них хочет получить свою награду.

Недавно в Сети появился трейлер предстоящей премьеры.

Для совместной фотосессии звёзды “11 друзей Оушена” искупались в бассейне в костюмах от Tom Ford и прокатились на мотоцикле “Урал” из лимитированной серии “Мир” 2014 года. От стандартного он отличается окраской и некоторыми аксессуарами, в том числе солнечной батареей, которая подзаряжает аккумулятор.

К слову, после съёмок в трилогии “Друзья Оушена” оскароносные актёры стали не только коллегами, но и близкими друзьями. Предстоящий фильм будет уже третьим проектом, в котором актёры появятся на экране вместе. Ранее они также снимались в фильме “После прочтения сжечь”.

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