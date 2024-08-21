"Беларусьфильм" пообещал выпустить фильм про влюбленного в китаянку белоруса. А в Китае снимать будут?

Опубликовано: 21.08.2024 15:51 , Обновлено: 21.08.2024

Национальная киностудия "Беларусьфильм" объявила о наборе актёров для совместного белоруско-китайского фильма под рабочим названием "На веки вечные". На одну из главных ролей ищут молодого белоруса.

Как сообщил генеральный директор национальной киностудии “Беларусьфильм” Юрий Алексей во время встречи с китайской делегацией, готовящийся фильм расскажет “об истории и современности Беларуси и Китая”.

В картине планируют задействовать “более 300 профессионалов с китайской стороны и около 100 - с белорусской”.

Локацией съёмок в Беларуси станут Минск, Минская область и Брест., однако большая часть будет сниматься в Китае (70%).

“В этом проекте мы хотим показать природу Беларуси и Китая, их многовековые традиции, культурное и историческое наследие. Надеюсь, когда белорусы увидят красоту Китая, то захотят туда поехать, а жители Китайской Народной Республики, в свою очередь, заинтересуются Беларусью”, -заявил китайский продюсер и актёр Лэй Хань во время делегации.

По словам Юрия Алексея, это будет первый фильм совместного белорусско-китайского производства, который должен проложить дорогу для других совместных проектов. Одной из главных целей фильма он назвал “продвижение и ознакомление партнёров с нашей культурой”.

На кастинг, который будет проходить на киностудии “Беларусьфильм” позвали профессиональных актёров, а также учеников художественных кружков и театральных студий.

На главную мужскую роль ищут актёра “славянской внешности” в возрасте от 20 до 24 лет. Согласно сценарию, молодой человек “будет влюблен в девушку из Китая”.

Кроме того, для съёмок ищут детей-актёров мужского пола. А именно: 4-летнего и 7-летнего мальчиков, а также 14-летнего и 17-летнего парней. Также ищут актрису на второстепенную роль белорусской студентки. Нужны актёры и на другие второплановые роли.

Прежде чем явиться на кастинг необходимо предварительно записаться на смотр и выслать резюме. Сделать это можно через телеграм-канал “Кастинги Беларусьфильма”.

Пройдёт кастинг в студии с 24 по 26 августа.

Ранее Telegraf.news писал о том, что генеральный директор “Беларусьфильма” Юрий Алексей заявил, что киностудия на данный момент работает сразу над несколькими картинами (документальными, игровыми и анимационными). Помимо классической темы Второй мировой войны, там почти завершили и “блокбастер” “Черный замок” на историческую тему с элементами фантастики.

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