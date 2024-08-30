Появилось видео 69-летней Орнеллы Мути из российского аэропорта. Как сейчас выглядит звезда "Укрощения строптивой"?

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Опубликовано: 30.08.2024 11:34 , Обновлено: 30.08.2024

Легенда итальянского кино, 69-летняя актриса Орнелла Мути все реже появляется на экранах. Однако о ее жизни все еще можно узнать из новостей. Так, недавно стало известно, что звезда прилетела в российский Санкт-Петербург, ее заметили в аэропорту Пулково. Как выглядит героиня "Укрощения строптивой" сейчас?

Как сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на источники, по пути в Петербург багаж Орнеллы Мути потеряли. Причем в чемодане были подаренные Джордио Армани платья, сумка Valentino, платок Chanel, в котором ещё молодая актриса познакомилась с Сальвадором Дали.

Известно, что у Мути была пересадка из Рима в аэропорту Стамбула.

Российские СМИ сообщили, что 31 августа итальянская актриса должна посетить выставку советского и российского художника Никаса Сафронова в Петропавловской крепости. Сейчас актриса отдыхает в гостинице.

Mash опубликовал видео, на котором видно Орнеллу Мути, курящую электронную сигарету в российском аэропорту.

По информации прессы, ранее актрисе поступило предложение поучаствовать в съёмке российского ремейка “Укрощения строптивого”, но пока она его не приняла.

Орнелла Мути и Никас Сафронов

Настоящее имя Орнеллы Мути — Франческа Романа Ривелли. Ее отец — неаполитанец, а мать родом из Эстонии. Бабушка и дед Орнеллы по линии матери были родом из Санкт-Петербурга.

Орнелла Мути на вечеринке Lambertz Monday Night 2024 в Alter Wartesaal 29 января 2024 года в Кельне, Германия. (Фото: Tristar Media/WireImage)

Актриса снималась в таких известных фильмах как “Укрощение строптивого” (с Адриано Челентано), “Безумно влюблённый”, “Самая красивая жена”, “Народный роман”, “Бонни и Клайд по-итальянски”, а также в сериале “Граф Монте-Кристо”.

По данным Кинопоиска, последняя картинка, в которой она снялась, вышла в 2023 году — “Нерешительный жених”. Рейтинг: 5,7.

Орнелла Мути в фильме "Нерешительный жених" 2023 года

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