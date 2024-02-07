Робби Уильямс снялся без штанов и получил звание "самого сексуального мужчины на свете"

📷 Фото

Опубликовано: 07.02.2024 17:33 , Обновлено: 07.02.2024

Фанаты Робби Уильямса и не только назвали его "самым сексуальным мужчиной на свете" после того, как он поучаствовал в фотосессии для бренда спортивной одежды своей жены Айды.

На снимках видно, что Робби Уильямс выставил свое похудевшее телосложение на всеобщее обозрение в фотосессии без рубашки и штанов, чтобы рекламировать новую коллекцию спортивной одежды своей жены Айды Уильямс в преддверии Дня святого Валентина.

На нескольких снимках певец позировал на надувных матрасах, что привлекло внимание поклонников в Интернете. На одном снимке 49-летний поп-звезда позировал с пальцем во рту, лежа в детском бассейне в форме сердечка, наполненном светло- и темно-розовыми воздушными шариками. На другом - он высунул язык, позируя в одних трусах и носках. На третьем снимке Робби Уильямс взволнованно позирует на надувной лодке с широко открытым ртом и поднятой рукой в воздух, на нем, кроме носков и плавок, синие солнцезащитные очки.

Его жена Айда поделилась снимками на своей странице в Instagram с подписью: “У кого горячее сердце, но холодные ноги? Конечно это твой местный гребаный парень”.

Многие из миллиона подписчиков жены Уильямса поспешили ответить на ее пост, чтобы поделиться своими мыслями: “Он должен был сниматься в фильме о Барби”.

Вторая прокомментировала: “Мне нравится!!!! Вы не могли бы выбрать модель лучше!” Ещё одна подписчица назвала певца “самым сексуальным мужчиной на свете”, а четвертая написала: “Твой муж - лучший”.

Недавно Робби признался, что значительно сбросил вес благодаря пересмотру образа жизни. Но не только. Он использовал любимый знаменитостями Ozempic, лекарство для похудения. В интервью The Times он назвал препарат “рождественским чудом” и пошутил, что нуждается в “медицинской помощи” после того, как ему “поставили диагноз ненависти к себе 2-го типа”.