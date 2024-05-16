Музыканты, повара и модели. Как выглядят и чем занимаются дети Джоли, Деппа и других голливудских звёзд?

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Опубликовано: 16.05.2024 12:15 , Обновлено: 16.05.2024

Ещё совсем недавно мы смотрели на малышей селебрити и пытались отгадать на кого из звёзд они похожи больше. Сегодня дети знаменитостей выросли, и кто-то уже даже наступает на пятки звёздным родителям. Как выглядят голливудских отпрыски сейчас и чем они занимаются?

Дети Джонни Деппа и Ванессы Паради

Джонни Депп и Ванесса Паради

В отношениях с французской красавицей Ванессой Паради у Джонни Деппа появились дочь и сын. Пара в свое время приняла решение воспитывать своих отпрысков вдали от внимания прессы, и долгое время они проживали во Франции. Дочь голливудских звёзд Лили-Роуз Депп поразительно похожа на свою мать Ванессу в юности. Девушка переняла модельную внешность французской певицы и актрисы и быстро стала желанной гостьей в модных домах. Когда Лили-Роуз было всего 15 лет, Карл Лагерфельд сделал её лицом Chanel. Сейчас девушке уже 24 года, и она уже успела стать кумиром для многих тинейджеров, сделав не только успешную карьеру модели, но и засветившись в уже более чем 10 кинопроектах.

Лили-Роуз Депп вместе с матерью

Джеку Деппу сейчас 22, и он старается жить вне поле зрения объективов папарацци. По словам звёздного отца, его сын не обделён талантами и, как и он, увлекается музыкой и рисованием. В частности, парень был гитаристом в группе Clown Boner. Тем не менее подробностей о его жизни немного. Джек не ведёт социальных сетей и не стремится попасть на экраны, хотя у него, как и у его сестры, была второстепенная роль в фильме 2016 года “Йога-хозяева”. Многие отмечают большое внешнее сходство Джека со Джонни, и звезда “Пиратов Карибского моря” однажды в интервью с этим согласился, пошутив, что ему не нужен тест на отцовство, чтобы быть уверенным в том, что это его сын.

Джек Депп и его отец Джонни Депп

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта

Анджелина Джоли со своими родными и приёмными детьми

Впервые матерью Анджелина стала ещё в 26 лет, усыновив ребенка из Камбоджи. Сейчас Мэддокс Джоли-Питт уже 22-детний юноша. Он учится на факультете биоинженерии в университете Йонсей в Сеуле, где изучает корейский язык и биохимию. Первый сын Джоли, по признанию актрисы, стал для неё настоящим другом и советчиком. Он всячески поддерживал мать в её начинаниях, проявлял интерес к её гуманитарной деятельности и режиссуре. В частности, будучи 15-летним подростком, Мэддокс стал исполнительным продюсером в фильме Джоли “Сначала они убили моего отца”. После развода Джоли с Брэдом Питтом парень встал на сторону матери и даже выступал свидетелем в суде, где защищал интересы матери.

Джоли с приёмными детьми Захарой и Мэддоксом

До рождения своих собственных детей Джоли также удочерила девочку из Эфиопии. Захаре Джоли-Питт сейчас 19 лет она учится в колледже и, по словам Джоли, планирует поступить в университет. Дочь оскароносной актрисы часто сопровождает мать в гуманитарных миссиях по миру и также выступала в поддержку закона, направленного на устранение расовых различий в судебной системе США. Захара успела проявить себя как творческая натура и меценат. В 2019 году она запустила свою линию ювелирных украшений Zahara Collection в сотрудничестве с ювелиром Робертом Прокопом. Все доходы от коллекции пошли в фонд House of Ruth Shelters - организации, которая предоставляет временное жилье женщинам и детям, подвергшимся насилию.

Обложки журналов с новорожденными детьми Джоли и Питта

Брэд Питт, вошедший в жизнь актрисы в 2005 году, разделил опекунство над приёмными детьми Джоли, и они стали носить двойную фамилию - Джоли-Питт. За развитием отношений голливудской пары с придыханием следил весь мир. “Брэджелине” пророчили появления самых красивых детей. И вскоре это случилось. Первая биологическая дочь знаменитых родителей родилась вдали от глаз папарацци - в Намибии. Девочку назвали необычным именем - Шайло Нувель . Журналы People и Hello заплатили Джоли и Питту сумасшедшие 10 млн. долларов, чтобы опубликовать снимки их биологического ребёнка первыми. Все вырученные средства ушли на благотворительность. Несмотря на то что Джоли и Питт всячески старались оградить своих детей от медийности, они то и дело становились предметом общественного обсуждения и скандалов.

Старшая дочь Джоли и Питта Шайло Нувель

В особенности это касалось биологического первенца звёздной четы. С раннего детства Шайло просила называть её Джоном, носила короткие стрижки и мальчишескую одежду, чем вызывала негодование общественности. Многие упрекали Джоли и Питта в странном подходе к воспитанию. В частности, звезда “Малефисенты” признавалась, что никак не ограничивает самовыражение своих детей и их волю. Они всегда питались и учились так, как хотели, и одевались так, как им заблагорассудится. Чем взрослее становилась Шайло, тем активнее муссировала общественность слух о том, что она желает сменить пол после своего совершеннолетия. Однако в 2021 году девушка сделала разворот в сторону женственности. Её стали замечать на публичных мероприятиях в платьях с длинными волосами и с лёгким макияжем. Публика была восхищена миловидностью и красотой девушки, которая переняла красоту обоих родителей. Ходили слухи, что у неё даже появился бойфренд, которого она уже познакомила со своей звёздной мамой. Известно, что Шайло всерьёз увлечена танцами, в особенности хип-хопом и фристайлом. В сети можно найти множество видеороликов с её репетиций. Девушка подрабатывает бэк-танцовщицей и репетитором для школьников, а также подумывает о карьере модели.

Джоли с приёмным сыном Паксом

Спустя год после рождения Шайло актёры усыновили четырёхлетнего мальчика из Въетнама. Паксу Тьену Джоли-Питту сейчас 20 лет, и он стал самым непубличным ребёнком голливудской пары. Тем не менее известно, что Пакс очень дружен с Мэддоксом и также как и он, помогал матери в её работе. Так, он озвучил одного из персонажей фильме в мультфильме “Кунг-фу Панда 3”, а также работал фотографом в фильме Джоли “Сначала они убили моего отца”. Актриса неоднократно путешествовала со своими детьми на их историческую родину.

Близнецы Вивьен и Нокс

Три года спустя у Анджелины и Брэда появились близнецы Вивьен Маршелин и Нокс Леон. Их снимки стали самыми дорогими снимками детей в истории. Журналы People и Hello заплатили за них 11 и 14 миллионов долларов соответственно. Эти средства также были пожертвованы на благотворительность. Разнояйценвые близнецы, по словам Джоли, - абсолютные противоположности. Чем сегодня живут 15-летние подростки, доподлинно неизвестно, Однако Джоли их уже привлекала к актёрскому ремеслу. В частности, Вивьен уже дебютировала в кино, сыграв эпизодическую роль маленькой принцессы Авроры в “Малефисенте”. По словам Анджелины, её дочь стала единственным ребёнком, которого образ злой ведьмы не смог испугать.

Позже интерес к театру и кино у Вивьен не угас. Известно, что она была ассистентом-волонтёром в подготовке пъесы “Аутсайдеры” которую готовила вместе с мамой. Также девочка вместе с братом привлекалась к озвучиванию животных в мультфильме “Кунг Фу Панда 3” наряду с другими братьями и сёстрами. Тем не менее у Нокса большого интереса к кино, по словам Джоли, не наблюдается. Парень хотел бы заняться чем-то другим, но подробности его жизни и устремлений общественности неизвестны. После скандального развода Анджелины Джоли и Брэдда Питта большинство детей приняло сторону актрисы и не хочет видеться с отцом. Известно, что единственными детьми, пожелавшими сохранить связь с Брэдом Питтом стали его родная старшая дочь Шайло и сын Нокс.

Дети Дженифер Лопес

Дженифер Лопес с двойняшками

Близнецы Макс и Эмма родились у Джей Ло в браке с певцом Марком Энтони 16 лет назад. До определённой поры поп-дива всячески ограждала своих чад от повышенного внимания прессы и даже перевела их на домашнее обучение. Но сейчас дети латиноамериканской звёзды часто сопровождают её на ковровых дорожках. По словам певицы близнецы растут очень активными и вдумчивыми. Дочь певицы унаследовала талант своих родителей и уже не однажды выходила на сцену вместе со своей мамой, демонстрируя выдающиеся вокальные данные. В одно из таких выступлений Дженифер Лопес заявила, что её дочь стала “гендерно нейтральной” и теперь к ней следует обращаться, используя местоимения они/их. Этой позиции Эмма придерживается и сегодня. Также дочь певицы, как и её мама, увлекается писательством и написала одну книгу под названием “Господи помоги мне”. Она не против общения с журналистами и нередко высказывается на различные социальные проблемы.

Макс Лопес и Эмма Лопес сейчас

Сын певицы ведёт себя более сдержанно, нежели сестра, однако, по словам певицы, растёт с активной гражданской позицией. В частности, подросток уговорил мать не оставаться в стороне после убийства Джорджа Флойда. Вместе с сыном она подготовила плакаты и выходила на акции протеста. Парень больше тяготеет к актёрскому мастерству и в 2015 году дебютировал в телефильме “Мальчик по соседству” главную роль в котором сыграла его мать. Недавно семья Джей Ло пополнилась тремя детьми Бена Аффлека от его брака с актрисой Дженифер Гарнер: Вайолет(17), Серафин (15) и Сэмюэлем (11). Кажется, дети звёзд неплохо приняли друг друга. Во всяком случае, их нередко замечают на совместных семейных прогулках.

Дети Тома Круза

Том Круз и Кэти Холмс с дочерью Сури

В апреле единственной биологической дочери главного голливудского трюкача Сури Круз исполнилось 18 лет. Однако на день рождения дочки Том Круз так и не явился. После развода с актрисой Кэти Холмс он не видится с дочерью уже более 10 лет. Брак Тома Круза скандально распался в 2012 году, когда Холмс посчитала, что приверженность актёра сайентологии может пагубно сказаться на психике их ребенка. Поговаривали, что звезда голливудских боевиков поставил свои религиозные убеждения выше семейных ценностей и перестал общаться с дочерью, т.к. ему это запретили сайентологи. Хотя сам актёр в интервью оправдывается только “слишком плотным графиком”. После развода звезды «Миссии невыполнима» высказывались теории о том, что Сури может быть не его дочерью. Однако сейчас злые языки молчат. Повзрослевшая девушка внешне очень походит на своего отца.

Том Круз по решению суда до совершеннолетия дочери выплачивал на содержание Сури алименты в размере 400 тысяч долларов в год. Также он обязался оплатить обучение дочери в колледже. Девушка решила изучать моду в одном из учебных заведений в Нью-йорке. К слову, в бытность, когда её родители были вместе, она являлась одним из самых модных детей Голливуда. Эксперты тогда оценивали ее гардероб в более чем 3 млн долларов. Известно также, что Сури обладает отличными певческими данными. Она исполнила песню к вступительным титрам фильма “Одни вместе”, в котором снялась её мама, когда ей было всего 15 лет. Налаживать контакт со своим звёздным отцом девушка, по данным инсайдеров, не планирует. Поговаривают, что она даже отказалась от фамилии знаменитого отца и заменила её вторым именем матери, став Сури Ноэль.

Том Круз и его единственная биологическая дочь Сури

Том Круз также разделял опеку вместе с Николь Кидман над двумя приёмными детьми.

Будучи в браке, Николь и Том не смогли завести собственных детей и решились на усыновление, взяв девочку и мальчика. После развода дети приняли решение остаться с Крузом и стали последователями сайентологии. На то время Коннору было 6 лет, а Изабелле - 9. Сейчас приёмные дети звёзд выросли.

Коннор Круз

Коннору Крузу уже 29. Одно время он пытался сниматься в кино и даже засветился в таких фильмах, как “Семь жизней” и “Неуловимые”. Потом стал профессиональным диджеем, но ненадолго. Сейчас Коннор по-прежнему является последователем сайентологии. Он очень увлечён рыбалкой и нередко принимает участие в рыболовных турнирах. Также известно, что Коннор занимается небольшим бизнесом, связанным с барбекю.

Изабелла Круз-Кидман

Изабелла Круз-Кидман ведёт непубличный образ жизни. Сейчас ей 32, и она живёт в Лондоне, где работает художницей. Девушка также имеет свой интернет-магазин, в котором продаёт расписанные своими руками аксессуары: шопперы, сумки, футболки и т. п.

Приёмные дети, по словам звёзд, поддерживают с ними связь. хотя каждый из них уже обзавёлся своей собственной семьёй.

Дети Николь Кидман

Николь Кидман с членами своей семьи. Старшая дочь актрисы в платье с цветочным принтом, младшая - в оранжевом

Знаменитая австралийка долго не могла завести детей, однако в браке с кантри-певцом Китом Урбаном у неё, наконец, получилось. Первую дочь актриса, пережившая выкидыши и внематочную беременность, родила только в 41 год. Девочку назвали Сандей Роуз , и сейчас ей уже 15 лет. Для рождения второго ребенка актриса прибегла к услугам суррогатной матери. Сейчас второй дочери актрисы, которую назвали Фэйт Маргарет , уже 13 лет.

Николь Кидман тщательно оберегала своих детей от публичности и о своих дочерях в интервью рассказывала изредка. Тем не менее она поделилась, что старшая дочь подумывает об карьере в киноиндустрии. Сэнди учувствует в школьных постановках и интересуется режиссурой. Также оскароносная актриса привлекала обоих дочек к своей работе. В частности, и Сэнди, и Фэйт были статистами в “Большой маленькой лжи” и появились в двух сценах, сыграв учениц в классе экранных сыновей актрисы.

Папарацци ранее постоянно выслеживали семью Николь Кидман в попытках сфотографировать девочек, но недавно актриса впервые вывела своих дочерей на красную дорожку сама. Оказалось, что дочки знаменитой австралийки растут настоящими красавицами. Журналисты и гости мероприятия не могли отвести взгляд от 13-летней Фэйт, поразительное сходство с матерью которой стало очевидно всем.

Дети Моники Белуччи и Венсана Касселя

Моника Белуччи с бывшим супругом Венсаном Касселем и их общая дочь Дева

Одна из самых красиво стареющих кинодив в Голливуде от брака с французом Венсаном Каселлем имеет двух дочек. Первую дочь знаменитая итальянка родила на сороковом году жизни, вторую - в 45 лет. Звёздный статус Моники и прекрасные внешние данные её старшей дочери Девы Кассель, позволили той быстро впорхнуть в модную индустрию. Девушка начала строить карьеру в моделинге уже с 14 лет.

Дева Кассель и Леони Кассель

Сейчас 20-летння Дева Кассель - амбассадор Dior и лицо таких брендов, как Dolce&Gabbana. Девушка признавалась, что её мать является для неё иконой, и по её примеру она также хотела бы построить карьеру в кино. Дева уже снялась в итальянском фильме “Прекрасное лето”, вышедшем в 2023 году, и получила главную роль сериале Netflix “Леопард”, который покажут в нынешнем году. В одном из интервью Дева рассказывала, что помимо моделинга и кино, обожает путешествовать. К 30 годам она планирует “объездить весь мир”.

Младшей дочери Моники Белуччи Леони сейчас 13 лет, и она кажется более замкнутым ребёнком, нежели её старшая сестра. Сейчас девочка учится в начальной школе в Риме, где и родилась. Как и сестра, она свободно говорит на языках своих знаменитых родителей - итальянском и французском. После развода Касселя и Белуччи Леони осталась жить с мамой, но продолжает видеться с отцом и иногда даже отдыхает вместе с его новой семьёй. Леони ещё слишком юна, и родители всячески огораживают её от излишнего внимания прессы. Она не ведёт соцсетей, но иногда мелькает на страничках матери и сестры. Её фотографии лишь изредка попадают в таблоиды благодаря работе папарацци. Некоторые считают, что Леони обладает даже более интересной внешностью, нежели её сестра Дева, и предполагают, что в будущем она также сможет построить успешную карьеру в модной индустрии.

Дети Деми Мур и Брюса Уиллиса

Брюсс Уиллис с нынешней и бывшей супругой и дочерьми от обоих браков

«Крепкий орешек» Брюс Уиллис и звезда «Солдата Джейн» Деми Мур в своё время прослыли одной из самых красивых пар Голливуда. Однако три дочери четы знаменитых актёров не смогли победить в генетической лотерее и в большей степени унаследовали мужественные черты своего отца. Хотя некоторые критики уверены, что свою лепту внесла и пластика Деми Мур.

Как бы то ни было, 36-летняя Румер Уиллис признавалась, что на фоне красавицы матери часто комплексовала из-за недостатков внешности и, став взрослой, также решилась на некоторые пластические операции. Девушка пошла по стопам родителей и стала актрисой. За её плечами работы в уже более чем 20-ти фильмах и сериалах, как удачных, так и не очень. Также старшая дочь звёздной пары пыталась построить карьеру певицы, однако не достигла больших высот на этом поприще. Тем не менее Румер не исчезает с радаров американских таблоидов. В 2015 она приняла участие в телепроекте “Танцы со звёздами”, где смогла заявить о себе, выиграв со своим партнёром первое место, а также поучаствовала в вокальном телешоу “маска”. В минувшем году девушка обзавелась семьёй и подарила Брюсу и Деми первую внучку.

Слева направо: Скаут Уиллис, Таллула Уиллис и Румер Уиллис

Средней дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис 32 года. Она занимается музыкой и неоднократно снималась в кино, в том числе была занята и в проектах со своим отцом. Девушка активно ведёт соцсети и наряду с сёстрами нередко делится фотографиями и информацией о состоянии отца, с которым старается проводить сейчас больше времени.

[info_b]Напомним, что знаменитому актёру диагностировали прогрессирующую деменцию. Два года назад Брюс Уиллис официально завершил карьеру из-за своей болезни. Известно, что звезда «Крепкого орешка» начал утрачивать базовые навыки и теперь плохо узнаёт даже близких людей. В частности, в СМИ сообщали, что он перестал узнавать свою бывшую супругу Деми Мур, с которой прожил больше 10 лет и оставался в дружеских отношениях.[/info_b]

Младшая дочь четы Мур-Уиллис Таллула в своё время была сложным подростком. Она страдала от нервной анорексии, зависимости от алкоголя и психоактивных веществ. Девушка признавалась, что сравнение общественности с звёздной мамой очень ударило по её самооценке. Специалисты диагностировали у неё СДВГ и Прл, от которых она лечилась. В минувшем году в одном из интервью она призналась, что ей также диагностировали аутизм во взрослом возрасте, что “целиком изменило её жизнь”. Сейчас младшей дочери звёзд 30 лет, и она занимается дизайном одежды. На создание бренда Wyllis, по признанию девушки, её вдохновила мама.

Также Брюс Уиллис является отцом ещё двух дочерей от британской актрисы и модели Эммы Хеминг-Уиллис, на которой он женился в 2009-м. В браке с ней у актёра родились 11-летняя Мэйбл и 9-летняя Эвелин (на семейном фото выше). Дочери от обоих браков актёра хорошо ладят и часто проводят время вместе.

Дети Дэвида и Виктории Бэкхем

Семья Виктории и Дэвида Бэкхемов

Легендарный британский футболист Дэвид Бэкхем и солистка некогда известной музыкальной группы Spice Girls Виктория Адамс смогли создать один из самых крепких союзов в Голливуде. Осенью звёздная пара отметит 25-летие совместной жизни. За годы их брака родилось четверо детей: сыновья Бруклин (24 года), Ромео (21) и Круз (18) и дочь Харпер (12).

Все сыновья знаменитого футболиста поступали в академию «Арсенала», однако вскоре бросили футбол. Первенец Бэкхемов ушёл в моделинг, позже увлёкся фотографией, а сейчас развивает кулинарный блог. В частности, молодой человек запустил кулинарное шоу Cookin” with Brooklyn (“Готовим с Бруклином”) в соцсетях. Подписчики, однако, не в восторге от кулинарных способностей сына знаменитостей. В Сети многие шутили по поводу того, что Бруклину потребовалось привлечь 62 специалиста для снятия эпизода о приготовлении сэндвича, и в целом его рецепты не являются чем-то выдающимся. Тем не менее Бруклин признавался в интервью, что не обращает внимания на критику, а “просто занимается тем, что приносит ему удовольствие”.

Единственным сыном, решившим пойти по стопам отца, стал средний сын. Ромео Бэкхем, уйдя из “Арсенала” увлёкся теннисом и было расстроил отца, но ненадолго. В 2021 году парень пришёл в футбольную команду “Интер Майами” совладельцем которой является Дэвид Бэкхем. В 2023 Ромео ушел в аренду в “брентфорд”, где смог завоевавать свой первый трофей - Кубок Премьер-лиги. Как и другие сыновья футболиста, Ромео часто также выступает в качестве модели и блистает на обложках журналов, представляя различные модные бренды.

Младший сын Бэкхемов увлёкся музыкой. Известно, что сейчас Круз Бэкхем сотрудничает с продюсером Фредом Боллом, который работал с Рианной, Бейонсе, Мэрайей Кэри и Эдом Шираном. По словам инсайдеров, родители вложили целое состояние в предстоящий проект их сына и возлагают на него большие надежды. В прошлом году Круз выходил на сцену в Майами в составе одной из рок-группы и подписал контракт с Tap Music - компанией, которая ранее сотрудничала с Дуа Липой и Ланой Дель Рей.

Младшая дочь Виктории и Дэвида - всеобщая любимица. Девочка очень интересуется футболом и ходит с отцом на матчи. Также Харпер увлекается конным спортом, танцами и, как и братья, часто выступает в роли модели.

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