Увидели серый налёт на помидорах? Этот овощ и растение спасут посевы от гибели

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Опубликовано: 15.08.2024 10:24 , Обновлено: 15.08.2024

Посевы помидоров нередко поражаются различными заболеваниями, с которыми порой сложно бороться. Ранняя диагностика и вмешательство в проблему может спасти посевы от многих заболеваний, одним из которых является серая гниль. Как действовать при обнаружении первых симптомов такого грибка? Есть как минимум 2 домашних средства, которые помогут предотвратить развитие болезни и спасти урожай.

Известно, что одним из самых распространённых заболеваний, поражающих томаты, является фитофтороз. Однако это отнюдь не единственная проблема, которая может постичь посевы помидоров. Ещё одним распространённым заболеванием, которое губит урожай, является серая плесень. Чаще всего она поражает растения во второй половине лета, когда дневная температура начинает падать и чаще идут дожди. Как идентифицировать серую плесень и что предпринять при её обнаружении?

Почему серая плесень поражает помидоры?

Серую плесень вызывает гриб-стафилококк из семейства Sclerodermaceae. Его может занести на посевы ветер, вода и контакт либо другие заражённые растения в саду.

Благоприятными условиями для развития этого опасного заболевания являются высокая влажность воздуха (свыше 90 процентов) и температура от 15 до 20 градусов Цельсия. Плохая циркуляция воздуха, дефицит питательных веществ, переизбыток азотного удобрения, засуха и температурные “качели” также являются триггерами предшествующими зарождению серой плесени.

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Как диагностировать серую плесень на помидорах?

Серую плесень можно узнать по серому пыльному налету, который появляется на всех частях растения. Это грибковые споры, которые легко распространяются на другие культуры.

Наличие серых водянистых пятен на листьях и плодах также свидетельствует о поражении помидоров серой плесенью. Со временем посевы начинают размягчаться и загнивать со стороны стебля. В результате погибает весь куст.

Как избавиться от серой плесени на помидорах?

Как только мы заметили симптомы заболевания, надо немедленно принять меры, чтобы не потерять весь урожай. Ваши действие должны предполагать конкретные меры, а именно:

Фунгициды Эти химические вещества будут работать против тяжёлой инфекции. На ранней стадии заболевания используйте фунгициды системного действия, проникающие в растение и перемещающиеся с его соками.

Эти химические вещества будут работать против тяжёлой инфекции. На ранней стадии заболевания используйте фунгициды системного действия, проникающие в растение и перемещающиеся с его соками. Биопрепараты Эти продукты содержат микроорганизмы, способные противостоять грибку серой плесени. Они безопаснее фунгицидов как для окружающей среды, так и для плодов помидора.

Эти продукты содержат микроорганизмы, способные противостоять грибку серой плесени. Они безопаснее фунгицидов как для окружающей среды, так и для плодов помидора. Натуральные препараты На ранней стадии серой гнили можно попробовать приготовить натуральные препараты, например, экстракт чеснока или экстракт крапивы .

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Как предотвратить появление серой плесени?

Предотвратить возникновение серой гнили, можно обеспечив растениям должную циркуляцию воздуха. Особенно это касается помидоров, выращиваемых в теплицах и плёночных туннелях. Также необходимо следить за густотой кустов и удалять лишние листья.

Следует соблюдать осторожность и при поливе растений. Не стоит переусердствовать в этом вопросе и допускать попадания воды на их листья. Также можно использовать мульчирование. Это ограничит влажность, которая потворствует развитию грибков. После сезона рекомендуется производить термическую дезинфекцию почвы, на которой росли помидоры.

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Как приготовить домашние препараты от серой гнили?

Одним из эффективных средств, борющихся с серой плесенью может стать кондиционер из крапивы.

Приготовить её просто, но лучше заблаговременно. Нужно собрать 1 кг крапивы, нарезать её и залить 10 л воды. Жидкость нужно оставить бродить на 8-14 дней , раз в день перемешивая содержимое ведра, чтобы ускорить процесс.

Запах такого кондиционера будет неприятным и он обязательно будет пениться, но не переживайте по этому поводу. Если запах препарата вас очень беспокоит, добавьте в удобрение из крапивы немного каменной муки, чтобы нейтрализовать аромат и усилить его дополнительной дозой калия.

Готовое удобрение из крапивы разведите в воде в пропорциях 1:10 и поливайте рассаду томатов один раз в 10-14 дней. Благодаря этому вы не только улучшите состояние рассады, но и снизите риск возникновения грибковых заболеваний и нападения вредителей. Кроме того, такая подкормка обеспечит помидоры необходимыми питательными веществами (азот, калий и магний, железо, кальций, кремний, марганец, цинк), минеральными солями и органическими кислотами.

Если действовать необходимо быстро, то вы также можете приготовить спрей из крапивы . Этот натуральный препарат готовится за несколько часов.

Как его сделать Telegraf.news писал ранее.

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[info_b]Помните, что в борьбе с грибковыми заболеваниями помидоров домашние препараты эффективны только на ранней стадии. В запущенных случаях растения необходимо лечить химическими средствами.[/info_b]

Также эффективен в борьбе с серой плесенью спрей из чеснока.

Для первого вам понадобится около 20 зубчиков чеснока среднего размера. Очистите их все от шелухи, а затем протрите через пресс. Затем разомните оставшиеся более крупные кусочки вилкой или чем-то подобным.

Далее поместите весь чеснок в емкость среднего размера и залейте одним литром воды. Затем отставьте приготовленный раствор на 24 часа. По истечении этого времени вскипятите смесь, затем дайте ей немного остыть и процедите через сито.

Приготовить такой спрей можно ещё одним способом. О нём Telegraf.news писал ранее.

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