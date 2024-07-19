Как спасти помидоры от фитофтороза? Спрей из этих растений сработает как антибиотик

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Опубликовано: 19.07.2024 19:30 , Обновлено: 19.07.2024

Фитофтороз – одно из самых распространённых заболеваний у помидоров. Часто разыгравшийся грибок поражает растение настолько, что можно остаться совсем без урожая. При обнаружении первых симптомов нужно действовать как можно быстрее, и помочь в этом могут не только химические средства. Есть как минимум два растения, спрей из которых сработает как антибиотик и поможет победить заболевание.

Грибок Phytophthora infestans, более известный как фитофтора - большой враг семейства паслёновых. Особенно часто это заболевание поражает томаты.

Распознать грибок можно по серым или тёмным пятнам на листьях. Их площадь быстро увеличивается в размерах, растение желтеет и вскоре погибает.

Также фитофтора поражает и плоды. На помидорах появляются твердые тёмно-коричневые или даже чёрные пятна. Урожай становится непригодными в пищу.

Если не предпринять меры, то месяцы усилий по выращиванию этого овоща не окупятся ничем, кроме разочарования. К счастью, помочь помидорам выстоять можно, не прибегая к тяжёлой химии.

Как бороться с фитофторозом помидоров?

Принимать меры стоит уже при первых проявлениях грибка. Серый или беловатый налет на нижней стороне листьев или пятна на плодах - верный признак того, что заболевание начало распространяться.

Для начала удалите заражённые листья и плоды продезинфицированным инструментом.

На первом этапе вы можете прибегнуть к опрыскиванию йодовым раствором.

Для этого разбавьте 15 капель йода в 10 литров воды. По желанию можно добавить литр обезжиренного молока. Опрыскивание следует проводить каждые две недели, делая две или три серии.

Добавьте 15 капель в воду и молоко. Этот домашний спрей сделает помидоры крупными и сочными

Если проблема серьёзная, стоит применить более сильные меры. На первых этапах выбирайте домашние средства.

Эти растения помогут предотвратить развитие фитофтороза

При первых симптомах заболевания отличным решением станет также опрыскивание отваром крапивы . Это простое и эффективное домашнее средство.

Для ее приготовления вам понадобится полкилограмма свежей крапивы или 100 г сушеной и большая кастрюля.

Залейте листья 5 л воды. Накройте крышкой и варите 30 минут на слабом огне. Оставьте остывать, желательно на несколько часов. Процедите отвар и разбавьте его водой, например дождевой, в соотношении 1:4. Опрыскайте помидоры сверху вниз, а также землю.

Ещё одним растением, которое поддержит иммунитет томатов является хвощ.

Для приготовления спрея вам понадобится 75 г сушеного хвоща и 5 литров воды. Варить раствор не нужно.

Залейте хвощ водой и оставьте на 12 часов для брожения. Разбавьте этот экстракт водой в соотношении 1:4 и опрыскайте помидоры.

Это далеко не все домашние способы, которые вы можете применить в борьбе с фитофторозом.

Так, например, очень эффективным является опрыскивание томатов молоком, о котором раньше писал Telegraf.news.

Зачем опрыскивать помидоры молоком? Зная это, вы перестанете использовать химию для обработки

Кроме того, вы можете попробовать приготовить профилактическую подкормку для помидоров. Она не только защитит растение от заболевания, но и увеличит урожайность.

Эта подкормка для помидоров увеличит урожайность и не допустит фитофтороза. Что нужно для её приготовления?