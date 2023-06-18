Как защитить помидоры от тли и фитофтороза? Приготовьте чесночный спрей
Помидоры, к сожалению, довольно болезненные овощи, и их часто атакуют различные вредители. Их можно защитить с помощью различных специализированных опрыскивателей, но можно использовать и натуральные домашние средства. Например, здесь помидорам отлично поможет чесночный спрей. Как приготовить?
Чесночный спрей можно сделать двумя немного разными способами.
Чесночный спрей для помидоров. Способ №1
Для первого вам понадобится около 20 зубчиков чеснока среднего размера. Очистите их все от шелухи, а затем протрите через пресс. Затем разомните оставшиеся более крупные кусочки вилкой или чем-то подобным.
Далее поместите весь чеснок в емкость среднего размера и залейте одним литром воды . Затем отставьте приготовленный раствор на 24 часа. По истечении этого времени вскипятите смесь, затем дайте ей немного остыть и процедите через сито.
Перелейте полученную жидкость в пульверизатор и нанесите ее на помидоры. Приготовленным спреем можно пользоваться в течение двух месяцев с момента его приготовления.
Чесночный спрей для помидоров. Способ №2
В этом случае вам также понадобятся 20 зубчиков чеснока . Очистите их все, а затем продавите через пресс. Далее разомните оставшиеся более крупные кусочки вилкой или чем-то подобным.
Поместите весь чеснок в емкость среднего размера и залейте одним литром воды. Затем отставьте приготовленный раствор на 24 часа. По истечении этого времени процедите смесь через сито.
[info_b]Здесь пропущен этап кипячения смеси.[/info_b]
Перелейте полученную жидкость в пульверизатор и нанесите ее на помидоры. Такой чесночный спрей лучше не хранить слишком долго и сразу использовать целиком.
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