О чём говорят "жёлтые плечики" на помидорах? Эксперт рассказала, что нужно делать, чтобы томаты были красными

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Опубликовано: 13.08.2024 09:16 , Обновлено: 22.08.2024

Выращивание помидоров на приусадебном участке кажется несложной задачей до поры, пока на них не образуются симптомы, которые сложно идентифицировать. Одним из них является появление характерных жёлтых пятен на плодах. О чём они говорят и что делать, чтобы помидоры были красными?

Наверняка многим огородникам приходилось замечать появление плотных жёлтых пятен на плодах помидоров. Их также называют “жёлтыми плечиками” либо короной. Такой окрас свойственен некоторым сортам томатов, но нередко это может говорить о дефиците калия. Убедиться в том, что растению не хватает именно этого микроэлемента, можно, разрезав плод помидора пополам. Жёлтые уплотнения наблюдаются и внутри плода.

“Дефицит калия может быть прямой, если, например, его не хватает в почве, либо косвенный, если растения не могут его усвоить”, - рассказала опытный садовод и автор блога “Семена Алтая” в TikTok.

Трудности с усвоением калия могут быть связаны с избытком других элементов в почве, отметила эксперт. Например, такое происходит, когда в почве слишком много кальция. Такое бывает, если перестараться с внесением кальциевой селитры при обнаружении вершинной гнили. Также калий тяжело усваивается при избытке магния. Например, такое могло случиться при внесении доломитовой муки.

Как восполнить дефицит калия в помидорах?

Самый простой способ - внести удобрение. Для этого следует подкормить кусты растения сульфатом калия (калий сернокислый) в количестве 1 грамм удобрения на литр воды. Поливать помидоры необходимо под корень в расчёте 2-3 литра раствора на куст.

Альтернативой покупным удобрениям может стать подкормка из древесной золы . Наибольшее количество калия в золе от берёзовых дров. Также такое домашнее удобрение содержит в своём составе магний, фосфор и кальций, что нужно учитывать, если есть подозрение на избыток каких-то микроэлементов. Вносить подкормку из золы можно на разной стадии развития помидоров.

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