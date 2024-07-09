Почему помидоры трескаются на кустах? Вот что нужно сделать, чтобы выглядели как на картинке

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Опубликовано: 09.07.2024 12:00 , Обновлено: 09.07.2024

Каждый огородник стремится к тому, чтобы его кусты помидоров росли здоровыми и приносили достойный урожай. Однако иногда овощи растрескиваются и овощей как на картинке не получается. Почему это происходит и можно ли есть такие плоды? Рассказываем, что делать, чтобы помидоры не трескались на кустах и в чём причины такого явления.

Пожалуй, самой распространенной причиной растрескивания помидоров на кустах является избыток воды . Как парадоксально бы это не звучало, но причина также и в жаре. Дело в том, что в засушливые и жаркие дни растение начинает “экономить” воду. Во время обильного полива оно начинает подавать воду непосредственно к плодам, что для растения более приоритетно.

Тогда появляется эффект “узких трусиков”. Мякоть помидора начинает расти быстрее, чем его кожица, в результате чего и происходит растрескивание.

При тепличном выращивании томатов причиной растрескивания является слишком высокая влажность воздуха или её резкие колебания. Высокая влажность приводит к тому, что на плодах конденсируется водяной пар, который затем в результате воздействия солнца провоцирует растрескивание кожицы помидора.

Слишком большая влажность воздуха вызывает также нарушения транспирации, т. е. выделения воды листьями в виде водяного пара через устьичные отверстия. В результате в мякоти плода концентрируется слишком много жидкости, из-за чего кожица трескается.

Распространенной причиной такого рода повреждений является чрезмерная обрезка листьев томатов. Эта процедура необходима этим растениям, но переусердствовать тоже не стоит.

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Нужно помнить, что они играют важную роль в росте и развитии плодов, а именно:

слишком мало листьев препятствует транспирации растения;

листья защищают плоды от солнца;

листьях происходят процессы фотосинтеза, необходимые для развития растения.

Последняя причина растрескивания томатов на кустах – избыточное удобрение азотом.

Что делать, чтобы помидоры не лопались?

Растрескивание помидоров является проблемой, поскольку потрескавшиеся участки подвергаются атакам вредителей и грибковых заболеваний.

Некоторые поврежденные плоды созреют, но риск загнивания в таких случаях резко возрастает. Поэтому гораздо лучше предотвратить это явление. Как сделать так, чтобы помидоры не лопнули?

поливайте регулярно, но меньшим количеством воды, субстрат всегда должен быть влажным;

после периода засухи начинайте поливать растения небольшими дозами воды;

лейте воду «под корень», чтобы вода не стекала по листьям и плодам;

мульчируйте кусты трехсантиметровым слоем соломы или сена, это сохранит влагу в земле;

в период плодоношения будьте осторожны, не переудобряйте томаты азотом;

в теплицах и тоннелях поддерживать постоянную влажность воздуха на уровне 65 процентов;

при обрезке не удаляйте слишком много листьев. Их должно быть около дюжины на кусте, три над соцветием. Не обрывайте сразу слишком много листьев, желательно по 2-3 в день с одного растения;

[info_b] Треснувшие помидоры лучше всего сразу удалять с куста , даже если они еще не созрели. Можно поставить их на подоконник, желательно рядом с яблоками, где плоды быстрее созреют. Прежде чем это сделать, внимательно осмотрите потрескавшиеся помидоры. Если трещины открыты и имеются признаки активности вредителей или из них выделяется слизь, плоды следует выбросить, как и слишком мягкие помидоры.

При отсутствии тревожных симптомов растрескавшиеся плоды можно употреблять в пищу и использовать для консервации.[/info_b]

Эти особенности свидетельствуют о том, что гнилостные процессы уже начались. Другие фрукты можно использовать сразу на кухне. Закрытые сухие трещины не влияют на вкус томатов.

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Сорта томатов, устойчивые к растрескиванию

Если вам приходится сталкиваться с проблемой растрескиванием помидоров каждый год, то нужно пересмотреть выбор семян в пользу сортов с более толстой кожицей. В Польше имеется несколько устойчивых к растрескиванию сортов томатов:

Так, например, для открытого грунта можно рассмотреть сорта:

“Богема F1”;

“Астероид”;

“Грушовка”;

“Рио гранде”;

“Владимир F1”;

“Кентавр”;

“Диво”.

Для теплицы подойдут:

“Гусарский”;

“Малибу”;

“Розалетта”;

“Алькасар”;

“Оригами”.

Также обратите внимание на сорта помидоров с вашей грядки, которые меньше растрескиваются. Возможно, в будущем стоит сделать упор на их выращивании. Правильно выбрав сорт и применив принципы рационального ухода, вы сохраните свой урожай.

Кроме растрескивания плодов, нередко на кустах томатов можно заметить появление странных и деформированных цветов. Это необычное явление вызывает беспокойство у многих огородников.

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Ещё одной проблемой, которая беспокоит тех, кто выращивает помидоры, является появление тёмных пятен на помидорах. Чаще всего причиной этому служит дефицит воды и кальция. Посему для его предотвращения стоит проверять почву до и во время вегетации растения. Однако если избежать заболевания помидоров всё же не удастся, вы можете использовать экологическое опрыскивание, которое спасет их от загнивания. Рассказывали, как его приготовить.

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Также вы можете прибегнуть к использованию органических средств для удобрения и защиты своих помидоров от тли. Например, можете попробовать эффективное опрыскивание и полив молоком.

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