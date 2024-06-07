Как избавиться от чёрных пятен на помидорах? Этот домашний спрей спасёт урожай от гнили

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Опубликовано: 07.06.2024 15:45 , Обновлено: 12.07.2024

Каждый, кто когда-либо занимался выращиванием томатов, наверняка сталкивался с возникновением чёрных пятен на созревающих плодах. Чаще всего причиной этому служит дефицит воды и кальция. Посему для его предотвращения стоит проверять почву до и во время вегетации растения. Однако если избежать заболевания помидоров всё же не удастся, вы можете использовать экологическое опрыскивание, которое спасет их от загнивания. Как его изготовить?

Черные пятна на томатах – довольно частое явление. С этим сталкиваются даже достаточно опытные садоводы и огородники. Когда сухая гниль поражает кусты, нужно действовать быстро, чтобы не допустить распространения болезни и уничтожения урожая.

Как избавиться от черных пятен на помидорах?

Если вы заметили первые симптомы черной гнили на томатах, надо действовать быстро. Кусты нужно часто поливать, но будьте осторожны, чтобы не перелить и не повредить корни. Кроме того, стоит удалить нижние листья до высоты первых плодов. Благодаря этому кальций, необходимый для правильного развития томатов, будет транспортироваться растением туда, где он необходим. Все зараженные плоды и листья также следует удалить.

Следующий шаг — использование опрыскивателей, которые обеспечат растение необходимым кальцием. Вместо того чтобы покупать готовые химические препараты в садовых магазинах, вы можете приготовить смесь самостоятельно.

Для его приготовления вам понадобится толченый мел, вода, яблочный уксус и канистра объемом 5 литров. Начать следует с приготовления меловой суспензии: 13 г на 100 мл воды. Эту суспензию смешайте с 0,25 мл яблочного уксуса и перелейте в канистру. Выждите около 5 минут и залейте водой. Этот препарат обеспечит томаты кальцием и защитит их от атак патогенов.

Натуральный яблочный уксус также является ценным источником калия, натрия, магния, серы, фосфора, железа и хлора, которые укрепляют растение. Каждую часть растения хорошо опрыскайте домашним препаратом. Проводите опрыскивание один раз в неделю вечером.

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