Почему у помидоров деформируются цветки и нужно ли их срывать? Вот как они влияют на урожай

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Опубликовано: 28.06.2024 10:55 , Обновлено: 28.06.2024

Нередко на кустах томатов можно заметить появление странных и деформированных цветов. Это необычное явление вызывает беспокойство у многих огородников. Нужно ли удалять такие цветы и как их наличие влияет на плодоношение? А может быть, это признак развивающегося заболевания? Объясняем, что такое остроконечные цветки томатов и нужно ли что-то предпринимать при появлении непонятных бутонов.

Садоводы нередко могут заметить, что на кустах томатов вместо одиночных обычных цветков появляются странные мутанты. Они выглядят как объединение двух и более мелких цветков в один большой и иногда могут даже напоминать цветущие одуванчики. Деформированные, сросшиеся цветки, отличающиеся от остальных, технически называются тычиночными. Распознать их несложно, но если есть сомнения, то можно подсчитать количество пестиков в цветке. Если их больше одного, значит это они.

Исследования ученых показывают, что причиной образования заостренных цветков томатов является генная мутация, возникающая у некоторых сортов при воздействии на них низких температур. Этот ген отвечает за образование цветов. Деформированные бутоны обычно возникают только на первой грозди томатов. Это объясняется ранней стадией выращивания, когда недавно посаженным кустам еще не были обеспечены соответствующие температурные условия. Позже, когда становится теплее, остроконечные цветки практически исчезают.

Нужно ли удалять деформированные цветки томатов?

Как такие цветки влияют на плодоношение помидоров? Это явление не является признаком заболевания и не обязательно указывает на серьезные проблемы. Также нельзя однозначно сказать, что это вредно для растения. Такой цветок принесёт плоды, но он деформируется и будет отличаться от других. Стоит осознавать, что кормление такого “мутанта” стоит растению много энергии, которую оно могло бы передать обычным плодам.

Некоторые огородники решают оставить цветы на растениях, потому что считают, что плоды нетрадиционного вида, которые они получат позже, будут по вкусу такими же, как и обычные, поэтому удалять их нет смысла. Однако опытные садоводы всё же рекомендуют удалять деформированные цветки, поскольку полученные из них помидоры легко трескаются или даже раскалываются, а соответственно и плохо хранятся. Избавившись от них, вы позволите кустам сосредоточить всю свою энергию на производстве стройных, визуально привлекательных и пухлых плодов.

Ранее Telegraf.news писал о том, что невозможно представить домашний огород без сочных и ароматных помидоров. К сожалению, иногда случается так, что цветки томатов засыхают, а затем опадают. Такая картина не обрадует ни одного огородника, ведь можно попросту остаться без урожая. Почему вянут цветы помидоров и что можно сделать, чтобы предотвратить эту проблему?

Почему опадают цветы у помидоров? Вот что нужно делать, чтобы спасти будущий урожай