Как подготовить огороды к заморозкам? Эти три шага должны сделать все белорусы до 25-26 апреля

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Опубликовано: 22.04.2025 11:31 , Обновлено: 22.04.2025

Апрельские погодные качели удивили в 2025 году повидавших виды белорусов, даже тех, кто помнит "Хавьер". И хоть в этот раз речь не идёт об экстремальных снегопадах, всем, кто обрадовался не по-весеннему жаркой температуре и побежал сажать в огороде все пораньше, теперь стоит позаботиться о подготовке к заморозкам. Дело важное, и без него можно потерять значительную часть будущего урожая.

Как стало известно, уже на этой неделе, судя по прогнозам численной модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в Беларусь придёт волна холодного воздуха из приполярных районов. Это сулит нашей стране не только ночные заморозки до -5°С, но и мокрый снег.

Заморозки до -5°С и мокрый снег. Синоптики предупредили белорусов о волне холодного воздуха из приполярья

Это тревожный сигнал для садоводов — апрельские заморозки могут представлять угрозу для молодых и не только растений. Как эффективно защитить растения от заморозков?

Формально, заморозками считается, когда температура опускается ниже нуля градусов по Цельсию. Но даже если падение температуры не столь резкое, ваши растения могут пострадать.

Какие растения больше страдают от заморозков?

Наиболее уязвимыми к пагубному воздействию заморозков являются герани, магнолии и гортензии. Среди хвойных в этот период особенно восприимчивы молодые ели.

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Впрочем, все растения, выращиваемые на открытом воздухе, требуют особого ухода во время заморозков. Это относится ко всем вечнозеленым кустарникам, другим многолетним растениям, а также к молодым саженцам.

Самыми чувствительными к заморозкам считаются:

земляника садовая;

малина;

помидоры;

огурцы;

перец;

кабачки;

тыква;

фасоль.

Они с трудом переносят понижение температуры даже до 0..-1°C. Если кто-то поторопился и уже посадил картошку или те же кабачки - самое время позаботиться об их утеплении.

Картофель, цветущие яблони и груши, сливы, вишня, смородина и крыжовник чувствительны к заморозкам до -2°C.

А вот о винограде белорусам можно сильно не беспокоиться, так как это растение начинает распускать листья попозже. А пока находится в полуспячке.

Также стоит помнить, что ландшафт может сильно повлиять на то, где на огороде или в саду растения подвергаются большему риску замерзания. Обратите внимание, есть ли рядом с вашим участком дорожные насыпи, холмы и возвышенности. У их подножия во время понижения температуры могут образоваться очаги промерзания, так как нарушена циркуляция воздуха.

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Как подготовится к заморозкам на огороде? Удобрения, полив и укрытия - 3 важных шага

Как ни удивительно, но удобрения могут иметь решающее значение при подготовке к заморозкам. Лучше всего работают комплексные удобрения, обогащенные калием и фосфором.

[inf]Важно! Повышенные дозы азотных удобрений весной могут, наоборот, ухудшить при наступлении заморозков. Все дело, в том, что такие растения более насыщены водой, что усиливает опасность морозов. [/inf]

Также стоит позаботиться об укрытии. Агротекстиль, солома, пленка или даже картонные коробки могут эффективно защитить молодые растения от заморозков.

Мульчирование почвы - это эффективный методом защиты корней от заморозков. Можно использовать кору, а лучше всего солому, листья или опилки — эти материалы создают естественный защитный слой, который сохраняет тепло в почве и не дает ей пересыхать. Это решение особенно хорошо подходит для молодых кустарников и многолетних растений, чувствительных к холоду.

[inf]Важно снимать укрытие утром, чтобы растения могли наслаждаться солнцем и не перегреваться под укрытием.[/inf]

Влажная почва остывает медленнее, что помогает растениям пережить заморозки. Поливать огород лучше всего вечером, но не слишком поздно — лучше всего, когда почва еще теплая. Но и тут не стоит переусердствовать, так как чрезмерно влажная почва поглощает меньше тепла днем. Этот простой метод применяется, в частности, во фруктовых садах, где полив перед заморозками защищает нежные деревца от повреждения.

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