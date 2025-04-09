Когда и как белорусам сеять кабачки? Вот 7 культур, которые нельзя выращивать рядом

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Опубликовано: 09.04.2025 20:14 , Обновлено: 09.04.2025

Кабачок — универсальный овощ, а это значит, что его можно использовать на кухне разными способами. У него мягкий, нежный вкус, который легко адаптируется к различным блюдам. Это делает кабачок отличным ингредиентом для экспериментов с разными специями и соусами. Его можно тушить, жарить, запекать, фаршировать, добавлять в супы и рагу, делать икру или пюре. Кроме того, это низкокалорийный овощ, одновременно содержащий множество полезных элементов. Всё это делает кабачок популярной огородной культурой. Кабачок можно высевать прямо в грунт, но рассадный способ выращивания принесёт лучшие результаты. Когда и как сеять семена? Рассказываем о главных правилах выращивания кабачка, чтобы он рос крепким и здоровым.

Когда сеять кабачки?

Кабачок является теплолюбивым овощем, а это значит, что для его развития нужна достаточно высокая температура. Его можно вырастить из семян, посеянных непосредственно в грунт, но стоит помнить, что он очень чувствителен к холоду. Поэтому сеять кабачки в грунт нужно только с середины мая, когда риск заморозков уже незначителен. Семена можно высевать в грунт до середины июня. Глубина посева должна составлять 2-3 см.

Фото иллюстрационное

Опытные садоводы советуют сажать кабачки рассадным способом. Во-первых, урожай тогда можно получить на несколько недель раньше. Во-вторых, кабачки, посаженные рассадой, более устойчивы к неблагоприятным условиям среды и вредителям.

Фото иллюстрационное

Сеять рассаду кабачков лучше во второй половине апреля. В небольшие горшочки сажают по 2 семечка (более слабое растение следует удалить) на глубину 2-3 см. Предварительно семена на рассаду можно замочить на час в растворе стимуляторов роста «Циркон» или «Эпин».

Перед пересадкой в середине мая рассады кабачков в грунт молодые растения нужно заранее закалить, постепенно понижая температуру и ограничивая полив.

Посев кабачков в грунт – главные правила

Кабачки любят солнечные и защищённые от ветра места. Если они растут в тени и полутени, на хороший урожай можно не рассчитывать.

Важно правильно подготовить почву для выращивания кабачков – она должна быть плодородной, достаточно рыхлой, со слабокислым или нейтральным pH (pH 6-7).

В лунку для посадки нужно насыпать немного навоза или компоста, присыпать небольшим слоем грунта и посадить на эту своеобразную «подушку» рассаду. Удобрение обеспечит кабачку необходимые питательные вещества для оптимального роста и развития плодов.

Высаживать кабачки нужно по одному на расстоянии 60-80 см друг от друга, при этом расстояние между рядами должно составлять 80-100 см.

Фото иллюстрационное

Кабачок активно растёт и требует регулярного полива, поэтому почва не должна быть пересушенной. Однако следует избегать чрезмерного полива растений, так как это может привести к загниванию корней и развитию грибковых заболеваний.

Очень важной процедурой в начальный период выращивания кабачков является систематическая прополка, ведь сорняки конкурируют с растениями за свет, воду и питательные вещества. Также кабачок требует регулярного внесения удобрений.

Хорошие и плохие соседи кабачков

Лучшими соседями для кабачков являются лук, кукуруза и подсолнечник.

Не стоит сажать их рядом другими представителями семейства бахчевых:

огурцами;

тыквами;

патиссонами;

арбузами;

дынями.

Эти растения имеют схожие потребности и подвержены одинаковым заболеваниям, таким как мучнистая роса и бактериоз. Совместная посадка может усилить распространение болезней и истощение почвы.

Плохо уживаются кабачки с картофелем и капустой , так как эти культуры активно поглощают питательные вещества из почвы, что может замедлить рост кабачков. Картофель также может затенять молодые ростки кабачков.

Когда сеять кабачки в 2025 году по лунному календарю

Приверженцы системы биоинтенсивного земледелия советуют сеять семена, ориентируясь на фазы Луны. Это позволяет природным силам положительно влиять на рост рассады, способствует формированию мощной корневой системы и обеспечивает правильное развитие растений.

Замачивать семена рекомендуется в период полнолуния — тогда они впитывают больше влаги и быстрее прорастают.

В 2025 году самые удачные для посадки кабачков дни следующие:

апрель: 17, 24, 25;

май: 2, 3, 14, 21, 22, 29, 30;

июнь: 10, 11, 17, 18, 26, 27.

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