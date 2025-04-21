Обязательно угостите гортензию этим "отходом". Он поможет ей пышно и долго цвести

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Опубликовано: 21.04.2025 14:50 , Обновлено: 21.04.2025

Раннее внесение удобрений позволяет растениям безопаснее проснуться после зимы, ускорить регенерацию и стимуляцию правильных процессов развития в начале сезона. В случае с пышно цветущими гортензиями такая подкормка более чем целесообразна, и выбор должен падать в первую очередь на натуральные удобрения.

Для гортензии прекрасно подходят препараты не только для цветущих растений, но и для плодоносящих. Узнайте, как подкормить гортензии после зимы с отличными результатами, чтобы в течение сезона растения радовали пышным и долгим цветением.

Где выращивать гортензию?

Выбор видов и сортов гортензии для садового выращивания действительно огромен. Есть древовидные сорта, которые отличаются пышностью цветения и компактной формой куста, метельчатые, у которых крупные пирамидальные соцветия в начале цветения белого цвета, но постепенно переходят в розовый оттенок. Гортензия крупнолистная особенно любима садоводами и ландшафтными дизайнерами за особенность менять окраску цветков в зависимости от кислотности почвы: голубые оттенки появляются на кислых почвах, розовые — на щелочных.

Фото иллюстрационное

Однако прежде чем гортензия покроется шарами разноцветных цветов, нужно будет обеспечить растению правильные условия для роста.

Гортензия — довольно неприхотливое растение, однако ей всё же необходимы определённые условия для успешного роста и пышного цветения. Важно найти для неё правильное место.

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Гортензии следует выращивать:

в плодородной и рыхлой почве с высоким содержанием гумуса;

в условиях повышенной влажности – гортензия относится к влаголюбивым растениям, и регулярный полив имеет решающее значение для поддержания здоровья и правильного развития соцветий;

в полузатененных или тенистых местах — в южных регионах прямые солнечные лучи могут привести к ожогам листьев и ухудшению цветения, поэтому лучше выбирать защищённые от яркого солнца участки сада;

на слабокислых или кислых почвах.

Уход за гортензией весной

Момент, который нельзя упускать из виду при выращивании гортензий — это весеннее внесение удобрений. От него будет зависеть, насколько интенсивным будет цветение.

Фото иллюстрационное

Уход за гортензией весной, ориентированный в первую очередь на правильное внесение удобрений, должен начинаться уже в апреле. Правильно подобранное питательное средство, внесённое ранней весной, позволит добиться эффектного цветения уже в середине сезона.

Регулярное внесение удобрений не должно прерываться на протяжении всего этого времени, но питательные вещества должны каждый раз корректироваться в соответствии с сезоном, стадией роста и состоянием растения.

Натуральные удобрения для гортензий

Весной важно обеспечить бодрствующие гортензии солидной дозой азота. Подкармливать растения средствами на основе азотных соединений нужно примерно до середины августа. Осенью лучшим выбором для подготовки гортензий к послесезонному отдыху являются удобрения, содержащие калий и фосфор.

Также на рубеже сентября и октября хорошо подсыпать растениям немного полезного натурального питательного вещества, например, хорошо переработанного компоста.

Хотите, чтобы весенний уход действительно улучшал качество субстрата, обогащал его необходимыми растениям питательными веществами, и в то же время выступал хорошим стимулятором роста? Используйте натуральные удобрения для гортензии, рекомендованные опытными садоводами, например, удобрения для томатов. Они содержат следующие элементы:

Азот (N) — необходим для активного роста зелёной массы растения, особенно в первые фазы развития рассады.

Фосфор (P₂O₅) — важен для укрепления корневой системы и стимулирования образования цветков и плодов.

Калий (K₂O) — способствует устойчивости растений к болезням, улучшает вкусовые качества и лёжкость урожая.

Магний, кальций, бор, марганец, железо и другие микроэлементы обеспечивают общее здоровье растений, предотвращают болезни и улучшают качество урожая.

На рынке можно найти удобрения для гортензий в разных формах: в виде растворов для полива растений, порошках и удобных беспыльных гранул.

Фото иллюстрационное

Какие ещё подкормки гортензии можно использовать? Садоводы рекомендуют вносить под растения кофейную гущу. Она не только обеспечит гортензию азотными соединениями, калием и магнием, но и улучшит структуру почвы, сделав её более рыхлой и воздухопроницаемой.

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Для подкормки молодых кустарников можно использовать раствор дрожжей. Для его приготовления нужно растворить 10 грамм сухих дрожжей в 10 литрах тёплой воды и добавить 2 ст ложки сахара. Дать раствору настояться 1-2 часа и поливать молодые кусты гортензии под корень.

Хорошим натуральным удобрением является настой одуванчиков, но его необходимо разбавлять перед поливом растений.

Опытные садоводы советуют время от времени менять используемые комплексные удобрения, а в случае с натуральными питательными веществами давать их гортензиям поочерёдно, чтобы сохранить их усвояемость.

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