Как кошачий наполнитель поможет урожаю? Садовод рассказала, сколько добавлять в грунт

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Опубликовано: 05.03.2025 09:49 , Обновлено: 10.03.2025

Создание идеальных почвенных смесей для садовых и комнатных растений — настоящее искусство для многих цветоводов и огородников. Чтобы добиться плодородного субстрата, белорусы используют как популярные добавки — перлит и вермикулит, так и не всеми известный, но эффективный минерал — цеолит. Однако не все знают, что последний можно приобрести гораздо дешевле. Журналистка Telegraf.news узнала у садовода Екатерины Ямочки, какую пользу несёт цеолит растениям и как можно бюджетно заменить садовый минерал кошачьим наполнителем.

Цеолиты — это группа природных минералов, включающая более 40 разновидностей. Их активно применяют в различных сферах: от фильтров для воды и наполнителей для кошачьих туалетов до косметики и пищевых добавок. Однако особую популярность цеолит завоевал среди садоводов и огородников, которые уже прозвали его “умным минералом”. По их словам, его универсальные свойства помогают решать множество задач при посадке и уходе за растениями.

Чем полезен цеолит в садоводстве?

Фото: Shutterstock

[info_b]Екатерина Ямочка — опытный садовод-любитель и владелец магазина товаров для сада и огорода «Добры гаспадар». Ведёт блог, посвящённый выращиванию овощей и цветов в TikTok и Instagram.[/info_b]

Как объяснила Екатерина Ямочка, в садоводстве используют природный цеолит. Это вулканическая порода с высокой катионообменной ёмкостью и водопоглощающими свойствами. Цеолит работает как естественный фильтр и ионообменный агент, а также обладает способностью постоянно выделять с течением времени калий, кальций, магний и другие полезные для растений макро- и микроэлементы.

Эффективность минерала прежде всего обусловлена его уникальной структурой. Она состоит из каналов и пор, которые, подобно пемзе или перлиту, пропускают воду. Однако, в отличие от них, цеолит обладает высокой ёмкостью катионного обмена. Это позволяет ему поглощать и обменивать положительно заряженные ионы, такие как аммиачный азот и калий, которые являются ценными питательными веществами для растений.

По словам садовода Екатерины Ямочки, добавление цеолита в грунт для растений может быть полезно в следующих случаях:

при переливах или недоливах;

при «отравлении» растений удобрениями;

при создании удобрений пролонгированного (длительного) действия.

Кроме того, специалист отметила, что цеолит — это долговечный минерал, который не разрушается со временем. Он помогает лучше удерживать влагу, способствует аэрации корневой системы и предотвращает уплотнение почвы. Ещё одно преимущество вулканического цеолита — это его 100% натуральность, что делает его экологичным почвоулучшителем.

Сколько стоит цеолит?

Сейчас садовый цеолит всё чаще появляется на полках магазинов для огородников. Его также можно найти на маркетплейсах, хотя цена может показаться высокой. Например, на популярных платформах 1 кг универсального садового цеолита стоит около 10 рублей. При покупке больших объёмов цена становится выгоднее: 3 кг можно приобрести чуть менее, чем за 20 рублей. Однако, как отметила садовод Екатерина Ямочка, в специализированных садоводческих магазинах этот минерал обойдётся несколько дешевле.

Стоимость универсального садового цеолита на одном из популярных маркетплейсов

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Как заменить садовый цеолит кошачьим наполнителем?

Однако Екатерина Ямочка уверена: «Гораздо выгоднее использовать цеолит из кошачьего наполнителя вместо садового».

И, мы проверили, это действительно так: наполнители для кошачьих лотков на основе цеолита стоят в разы дешевле, но при этом обладают теми же полезными свойствами.

Кошачий наполнитель на основе вулканического цеолита может быть бюджетным аналогом садовому цеолиту. Фото: архив Екатерины Ямочки

Однако, выбирая такой наполнитель, важно не спутать его с комкующимся бентонитом .

В первую очередь, обратите внимание на состав, указанный на упаковке. Фраза «цеолит вулканического происхождения» — именно то, что нужно. Также важно, чтобы наполнитель не содержал красителей и отдушек. Только в этом случае его можно использовать для садоводческих целей.

Наполнители для кошачьих туалетов на основе цеолита выпускают многие производители. Например, белорусский бренд «Рекорн Групп» под маркой «Чудо Кот» предлагает наполнители из чистого цеолита по цене около 10 рублей за 3 килограмма. Также подходящий наполниткль можно найти у брендов Felino, Vursoff, Pussy Cat, Smart Meal и других.

Отличить цеолит от бентонита можно с помощью простого теста. При контакте с водой цеолит слегка шипит, впитывая жидкость, но не растворяется. Именно это свойство делает его идеальным компонентом для создания удобрений пролонгированного действия, которые можно добавлять в почву для любых растений.

Как использовать цеолит?

Фото: Shutterstock

Цеолит можно использовать как добавку к грунту для всех комнатных и садовых растений.

“Если говорить о том, сколько цеолита следует вносить в почву, то примерно 1/3 от объема грунта. То есть на одну часть цеолита берем три части грунта. На 3 л грунта — 1 л цеолита”, — пояснила Екатерина Ямочка.

Также цеолит можно добавлять в посадочные лунки, а ещё вносить его вокруг существующих растений или в сочетании с удобрениями. Это улучшит усвоение питательных веществ растениями и поспособствует большей урожайности.

“На основе цеолита в домашних условиях также можно сделать удобрение пролонгированного действия. Для этого цеолит нужно залить концентратом удобрения в пропорции примерно 2:1”, — поделилась садовод.

Для этого в 1 л воды нужно добавить максимально допустимую дозу удобрения. Например, белорусский микробиолог Иван Русских рекомендует следующие пропорции:

для весеннего удобрения: 100 г аммофоса, 30 г сульфата калия, 200 г мочевины на 1 л воды;

для летнего удобрения: 100 г аммофоса, 100 г сульфата калия, 100 г мочевины на 1 л теплой воды.

“Два литра цеолита нужно залить полученным раствором. Цеолит отлично все это впитает, далее его можно подсушить, а можно сразу использовать. Добавляйте в грунт для рассады, в лунки при посадке, также в качестве подкормки для деревьев, кустарников. Кстати, именно на основе цеолита делаются удобрения пролонгированного действия - Bona Forte”, - рассказала Екатерина Ямочка.

Еще один большой плюс использования обогащенного цеолита заключается в том, что при поливе растений удобрения не будут вымываться.

[info_b]Садовод подчеркнула, что приведённая рецептура удобрения делается на основе цеолита вулканического происхождения. Но, например, микробиолог Иван Русских, использует для этой цели океанический цеолит.[/info_b]

“Обогащать цеолит можно не только минеральными удобрениями, но и органическими, а также заселять на него полезные микроорганизмы, как делает наш белорусский производитель - фирма Profit”, - добавила садовод.

Обогащённый полезными веществами цеолит можно найти в линейке и других популярных брендов средств для растений. Например, многие садоводы всё активнее используют разрекламированное удобрение Zion, который также делается на основе цеолита. Однако он обойдётся в разы дороже. Например, Zion для овощей стоит от 38 рублей за 700 грамм.

Скриншот на сайте zion-bel.by

“На мой взгляд, самодельный препарат на основе цеолита спокойно может заменить нам дорогие аналоги”, - высказалась Екатерина.

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