Заморозки до -5°С и мокрый снег. Синоптики предупредили белорусов о волне холодного воздуха из приполярья

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Опубликовано: 21.04.2025 13:49 , Обновлено: 21.04.2025

Сезон апрельской жары подходит к завершению, предупредили синоптики. Уже на этой неделе в Беларусь, судя по прогнозам численной модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), в Беларусь придёт волна холодного воздуха из приполярных районов. Это сулит нашей стране не только ночные заморозки до -5°С, но и мокрый снег. Узнали, когда именно ждать похолодания после короткой "репетиции лета".

Согласно анализу среднесрочных прогнозов ECMWF, проведённых авторами Telegram-канала @nadvorie, наслаждаться по-летнему тёплым солнышком белорусам осталось всего несколько дней: уже с 25 апреля на наш регион “переориентируется высотная ложбина”, благодаря которойі откроется путь волне холодного воздуха из приполярных районов.

“В период 26–28 апреля общий температурный фон в Беларуси будет существенно пониженный. Если, например, 21 и 22 апреля будет на 8–12°С теплее климатической нормы, то в ночь и под утро 27 апреля на 6–8°С ниже оной”, - описали температурную картину на этой неделе специалисты.













Согласно их расчётам, ночью в воскресенье, 27 апреля, и в понедельник, 28 апреля, возможны заморозки до -3..-5°С , а дневная температура в воскресенье, 27 апреля, будет колебаться в диапазоне +3..+5°С, а на северо-востоке страны возможно выпадение мокрого снега .

Это крайне резкий перепад, ведь на ближайшие три дня Белгидромет спрогнозировал настоящую летнюю жару, причём с грозами:

вторник, 22 апреля: ночью +8..+14°С (местами +4..+7°С), максимальная днём +23.. +29°С ;

; среда, 23 апреля: ночью +7..+14°С, максимальная днём от +16°С по северо-западу до +28°С по юго-востоку;

четверг, 24 апреля: ночью +5..+11°С (по юго-востоку - до +14°С); максимальная днём +15..+22°С, по югу - до +25°С.

Ранее Telegraf.news рассказал, что несмотря на почти летнюю жару, доходившую до +29°С, первые весенние грозы всё же добрались до Беларуси, прогремев в минувшее воскресенье, 20 апреля, на севере страны. «Видеоотчёты» об этом природном явлении появились в TikTok из Новополоцка и Глубокского района, подтвердив прогнозы, в которые во время волны тепла поверили не все.

Белорусы показали в TikTok первые грозы 2025 года, прогремевшие на севере Беларуси