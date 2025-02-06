Зеленский обвинил Путина в попытках втянуть Беларусь в войну в Украине. Что говорят в Москве?

Опубликовано: 06.02.2025 08:02 , Обновлено: 06.02.2025

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего российского коллегу Владимира Путина в попытках втянуть Беларусь в войну двух стран. По его мнению, уже в этом году Россия попытается разместить свои войска на территории Беларуси. Посмотрели, что на этот счёт говорят в Москве и Минске.

Свои прогнозы относительно развития военного конфликта Зеленский озвучил 5 февраля после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми, который прилетал с официальным визитов в Киеве. По мнению украинского лидера, Путин в ближайшее время “будет провоцировать другие страны” на то, чтобы они вступили в противостояние с Россией.

“Польша может быть следующей или балтийской страны. И это не просто какая-нибудь очередная риторика. Вы увидите — весной, летом или осенью он будет размещать силы на территории Беларуси”, — процитировало Зеленского украинское издание TSN.ua.

Украинский лидер не стал утверждать, что российская сторона готовит новое “вторжение”, но выказал мнение о том, что Путин тем или иным образом “затянет Беларусь в войну”.

“Хотя, по моему мнению, после того, как они атаковали Украину ракетами, они уже были в этой войне, но их люди – нет, и их войска – нет пока что, но Путин этого очень хочет”, — заявил Зеленский.

В этот же день президент России внёс в Государственную думу на ратификацию двухсторонний договор о гарантиях безопасности с Беларусью. В нём прописано, что вооруженное нападение на одного участника Союзного государства может расцениваться как агрессия против союза в целом, что позволяет, в частности, применять имеющееся в распоряжении России ядерное оружие против страны-агрессора в случае угрозы суверенитету или территориальной целостности государства.

В Беларуси данный договор пока находится на стадии законопроекта. В начале декабря прошлого года президент Александр Лукашенко подписал указ №453, уполномочив Министерство иностранных дел стран на проведение переговоров по проекту данного документа.

Главы государств поставили под ним свои подписи по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске 6 декабря.

Может ли Россия использовать ядерное оружие, размещенное в Беларуси? В Совбезе РБ ответили

Что говорят в Москве и Минске?

Несмотря на то, что Россия оставила за собой право применить ядерное оружие “в случае агрессии” не только в отношении собственных территорий, но и Беларуси, как участника Союзного государства, Путин ранее подчеркивал, что РФ “всегда в высшей степени ответственно подходила к таким вопросам” и “хорошо осознаёт, какой колоссальной силой обладает это оружие”.

Путин пообещал ответить ядерным оружием на агрессию против Беларуси и стрелять по безъядерным странам

“Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность Беларуси. Это мы делаем по согласованию с белорусским руководством, по согласованию с президентом Беларуси Александром Лукашенко”, - заявлял Путин 19 декабря прошлого года в ходе очередной прямой линии.

[info_b]Новое заявление Зеленского пока ни в Москве, ни в Минске официально никак не прокомментировали.[/info_b]

Сам же Лукашенко не раз публично обещал не посылать белорусских военных воевать за пределами страны и не начинать боевые действия на границе с Украиной. По его словам, открытие ещё одного фронта “на полторы тысячи километров” не нужно ни Беларуси, ни тем более Украине.

«Не надо беспокоиться» — Лукашенко пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной

Кстати, в вооружённых силах самой Украины в январе этого года называли маловероятным начало военных действий с Беларусью. Об этом, в частности, заявил лейтенант ВСУ Андрей Коваленко, который руководит Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), а 5 февраля аналогичное заявление сделал официальный представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Комментируя начавшуюся на днях проверку боеготовности в Беларуси, он заявил, что в Украине “не видят в этом какой-либо угрозы”.

Украина отвергла вероятность начала войны с Беларусью