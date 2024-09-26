Путин пообещал ответить ядерным оружием на агрессию против Беларуси и стрелять по безъядерным странам

Опубликовано: 26.09.2024 07:56 , Обновлено: 26.09.2024

Вечером в среду, 25 сентября, президент России Владимир Путин объявил об изменении ядерной доктрины страны. Сам документ, вносящий корректировки, пока не опубликован, однако ключевые изменения озвучил сам Путин на заседании постоянного совещания Совета безопасности России по ядерному сдерживанию.

[info_b]Вопрос применения ядерного оружия в России закреплён в двух основных документах - Военной доктрине, утвержденной в 2010 году Дмитрием Медведевым, который в то время занимал президентский пост, и в президентском указе “Об основах государственной политики в области ядерного сдерживания”, подписанном Путиным в 2020 году.

В первом документе указывается, что ядерное оружие может применяться в ответ на “агрессию против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства”. Во втором указываются ещё два случая, в которых допускается применение ядерного оружия:

атака баллистических ракет,

воздействие на критически важные объекты, повреждение которых “приведет к срыву ответных действий ядерных сил”.[/info_b]

Теперь же Путин анонсировал расширение этого перечня случаев для применения ядерного оружия. Как отметило российское издание “Коммерсантъ”, до сих пор ядерное сдерживание со стороны России распространялось на страны и военные коалиции, которые рассматривают РФ “в качестве потенциального противника” и при этом сами обладают либо ядерным оружием, либо другим оружием массового поражения, либо “значительным боевым потенциалом сил общего назначения”. Судя по словам российского президента, этот перечень государств будет расширен.

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“В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию”, - процитировала Путина пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, перейти от обычного оружия к ядерному военные теперь смогут “при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения” (речь о самолётах стратегической и тактической авиации, крылатых ракетах, беспилотниках, гиперзвуковых и прочих летательных аппаратах), когда те пересекут государственную границу России.

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Кроме того, Россия оставила за собой право применить ядерное оружие “в случае агрессии” не только в отношении собственных территорий, но и Беларуси, как участника Союзного государства. По словам Путина, речь идёт в том числе о случаях, когда “противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу суверенитету”.

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“С белорусской стороной, с президентом Беларуси все эти вопросы согласованы”, - заявил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что Россия “всегда в высшей степени ответственно подходила к таким вопросам” и “хорошо осознаёт, какой колоссальной силой обладает это оружие”.

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Заявление Путина уже прокомментировал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он назвал выступление российского президента “репутационным дном” и заявил, что угрозы применения ядерного оружия против безъядерных государств свидетельствует о том, что Путине “не понимает”, как разрешить развязанный военный конфликт.

“Это очевидно, что Российская Федерация не понимает, как остановить то, что дальше будет продолжаться в этой войне”, - процитировало Подолякак ВВС.

В свою очередь военный обозреватель Русской службы ВВС Павел Аксенов отметил, что предложения Путина “настолько общие, что могут поставить российское руководство в неловкое положение” из-за того, что Россия на уровне конституционных поправок юридически включила в свой состав две украинских области — Херсонскую и Запорожскую, а также Луганскую и Донецкую области, которые получили название “народных республик”.

“Формально в будущем несколько эскадрилий F-16, залетевших в воздушное пространство Запорожской области, могут спровоцировать Третью мировую войну”, - отметил Аксенов, назвав такой сценарий “маловероятным”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале сентября глава ЦРУ Билл Бернс заявил, что странам Запада не стоит чрезмерно опасаться ядерной угрозы со стороны России из-за помощи Украине. Однако потом заявил, что был момент, когда он ожидал применения тактического ядерного оружия (ТЯО).

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