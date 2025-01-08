Украина отвергла вероятность начала войны с Беларусью

Опубликовано: 08.01.2025 08:40 , Обновлено: 08.01.2025

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) в настоящее время считают маловероятными начало военных действий с Беларусью. Об этом заявил лейтенант ВСУ Андрей Коваленко, который руководит Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По словам Коваленко, в настоящее время ВСУ “полностью контролируют ситуацию в приграничных районах”. Таким образом он прокомментировал информацию, появившуюся в ряде Telegram-каналов о том, что белорусские военные наращивают своё присутствие в районах, непосредственно граничах с Украиной.

“По состоянию на данный момент угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со стороны этой страны нет. Информация отдельных пабликов о наращивании войск Беларуси по ту сторону границы не означает создания ударных группировок и подготовки к наступательным действиям”, - написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщал Telegraf.news, президент Беларуси Александр Лукашенко с самого начала активных боевых действий России в Украине публично обещал, что белорусские войска не будут вторгаться на территорию соседнего государства. Усиление военного присутствия на границе от Бреста до Мозыря президент объяснял желанием предотвратить “проникновение в страну радикалов и оружия”.

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В феврале 2023 года Лукашенко назвал единственное условие, при котором войска Беларуси, по его словам, будут воевать на стороне России против Украины. Он заявил, что “готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси” только “в одном пока случае”, а именно “если оттуда [из Украины] хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей”.

Лукашенко назвал условие вступления Беларуси в войну с Украиной

Фактически эти же слова Лукашенко повторил 2 июля 2024 года, на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Он также пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной. По его словам, открытие ещё одного фронта “на полторы тысячи километров” не нужно ни Беларуси, ни тем более Украине. При этом он подчеркнул, что “никакого нагнетания ситуации” сейчас нет, поскольку “она и так накалена до предела”.

«Не надо беспокоиться» — Лукашенко пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях президент Украины Владимир Зеленский дал трёхчасовое интервью американскому ученому и подкастеру Лексу Фридману. В нем он, помимо перспектив окончания войны, рассказал и о первых ее днях. При этом утверждал, что поговорил тогда по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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