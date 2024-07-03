"Не надо беспокоиться" - Лукашенко пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной

Опубликовано: 03.07.2024 08:33 , Обновлено: 03.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной. По его словам, открытие ещё одного фронта "на полторы тысячи километров" не нужно ни Беларуси, ни тем более Украине. При этом он подчеркнул, что "никакого нагнетания ситуации" сейчас нет, поскольку "она и так накалена до предела".

Описывая ситуацию, которая сегодня складывается на белорусско-украинской границе, Лукашенко заявил, что “на самом деле” так не происходит “ничего особенного”, а активизации украинцев белорусские военные и пограничники, “в принципе, ожидали”. Он заявил, что они будут стремиться “ни в коем случае не допустить никакой эскалации и никакого обострения”.

“Не надо беспокоится. Помните, я всегда вам говорил: каждый на своем рабочем месте должен делать свое дело. Я вам гарантирую, что никаких столкновений на границе с Украиной мы не допустим. Их не будет”, - заверил Лукашенко, обращаясь к присутствующим на торжественном собрании.

Он подчеркнул, что в случае открытия нового фронта на границе с Беларусью “закрыть” его белорусам вместе с россиянами “не просто будет”, а украинцам - “ещё сложнее будет удержать” её. При этом он выразил уверенность в том, что усиление украинских войск на границе - это всего лишь попытка “отвлечь от главного, от главной пакости, которая знаете, где”. По его словам, “там начались шевеления”.

“Шевеления и мышкования” на границе с Беларусью - “прикрытие главного удара”?

“Чтобы эти шевеления и мышкования украинцев на нашей границе не были прикрытием того главного, будем говорить военным языком, удара, который мы можем получить, мы предусмотрели все. Мы перекрыли как южную границу, так и западную, чтобы не дай бог не допустить какой-либо оплошности, как это уже было в нашей истории”, - пояснил Лукашенко.

По его мнению, только такая реакция Беларуси и России “на подобные вещи” позволит “сохранить мир и покой на белорусской земле”.

Лукашенко заявил, что положить конец войне в Украине не позволяют страны НАТО, которые, по его словам, при этом пытаются ещё втянуть в боевые действия и Беларусь, сообщили в Администрации президента.

“Этого не получится. Мы ни в какие боевые действия ввязываться не собираемся, потому что знаем, к чему это приведет. Но НАТОвцам нужен повод: ситуация на фронте у украинцев катастрофическая, очень серьезная. И постоянно со стороны Запада в ответ на предложения о мирных переговорах идет эскалация”, - заявил Лукашенко, выразив “абсолютную убежденность” в том, что “американцы и Запад не собираются уходить из Украины”.

“На меня может навалиться куриная слепота”

Лукашенко также попросил украинцев “не баловаться и не шалить с огнем”, пригрозив “жёстким и резким” ответом на любые нарушения государственной границы.

“Если кто-то переступит украинскую границу, я буду не просто хорошим дальтоником: на меня может навалиться куриная слепота. Поэтому ответ действительно будет жестким и резким”, - заявил он и пообещал “обороняться и защищаться” и при необходимости наносить “удар всеми видами вооружений”, без каких-либо “красных линий”.

Что происходит на белорусско-украинской границе?

Ранее Telegraf.news рассказал, что 29 июня в Министерстве обороны сообщили, что из-за резкого увеличения количества беспилотников в северной части Украины, ведущих разведку в приграничных районах Беларуси, а также скопления сил ПВО в Житомирской области, на границу с Украиной отправили дополнительные войска.

Минобороны Беларуси отправило на границу с Украиной дополнительные войска. Что известно?

Неделей ранее в Госпогранкомитете Беларуси заявили о резком «увеличении группировки украинских вооруженных формирований» на территории Житомирского погранотряда. По информации ГПК, на сопредельной территории собираются «различные подразделения», в том числе с тяжёлым вооружением, таким как реактивные системы залпового огня HIMARS и американские БМП Bradley.

Украина стянула к границе с Беларусью HIMARS, Bradley и гаубицы — ГПК. Что известно?

В свою очередь в Госпогранслужбе Украины 1 июля подтвердили заявление белорусских коллег, заявив, что граница с Беларусью остаётся для украинцев “угрожающим направлением”, а её укрепление как в инженерном отношении, так и с точки зрения военных сил и средств нацелено на недопущение “любых действий, которые могут идти с территории Беларуси”.

Госпогранслужба Украины подтвердила усиление войск на границе с Беларусью