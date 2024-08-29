«Приказов не было и не будет» - Лукашенко пообещал не воевать за пределами Беларуси

Опубликовано: 29.08.2024 13:26 , Обновлено: 29.08.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал не посылать белорусских военных воевать за пределами страны. Такое заявление прозвучало в четверг, 29 августа, во время доклада об актуальных вопросах информационной политики, на котором помимо его пресс-секретаря и заместителя главы его Администрации также присутствовали министр информации и председатель Белтелерадиокомпании.

В ходе доклада была затронута тема украинского кризиса и Лукашенко заявил, что по этому вопросу у Беларуси “абсолютно понятная и честная политика”, передало госагентство БелТА.

Он посетовал на то, как эту тему подают мировые средства массовой информации, от обзоров которых, по словам Лукашенко, ему “плохо становится”.

“Я читаю: “Да Лукашенко то, да он это…”. Да он завтра “аддасць загад - пойдуць туды”… “Нiякiх загадаў”, никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны не было и не будет”, - заверил президент.

Он особо подчеркнул, что белорусы “только тогда будут воевать, когда придут к нам с плохими намерениями”.

“Не нужно ни Беларуси, ни тем более Украине”

Отметим, что это не первое заявление Лукашенко по поводу потенциального участия Беларуси в военном конфликте России с Украиной. Так, как ранее передавал Telegraf.news, 2 июля на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости, он также пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной. По его словам, открытие ещё одного фронта “на полторы тысячи километров” не нужно ни Беларуси, ни тем более Украине.

«Не надо беспокоиться» — Лукашенко пообещал не начинать боевые действия на границе с Украиной

Между тем, в июле Генеральный штаб Вооруженных сил Беларуси зафиксировал “ничем не обоснованную активность” на границе с Украиной. По подсчетам ведомства, которые озвучили на брифинге 5 июля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили там до 15 тыс. солдат группировки войск “Север”, что вызвало ответную реакцию со стороны белорусских военных. Однако, уже 13 июля появилась информация о том, что Лукашенко лично прибыл на южную границу Беларуси, где отдал приказ отвести войска в места постоянной дислокации.

«Украинцы… отвели» — Лукашенко приказал отвести белорусские войска от границы с Украиной

Более чем через месяц на “скопление войск” вблизи границы пожаловалось Министерство иностранных дел Украины: 25 августа официальный Киев призвал власти Беларуси отвести свои войска в Гомельской области от границы с Украины и не совершать “трагических ошибок”.

Украина призвала Беларусь не совершать «трагических ошибок» и отвести войска от границы

В белорусском МИД это заявление назвали “некой хитрой игрой” Киева, которая рассчитана “на внутреннее потребление либо на получение оваций с Запада”.

«Некая хитрая игра» — В МИД Беларуси ответили на призыв МИД Украины отвести войска от границы