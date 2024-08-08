"Возьмут нас тепленькими" - Лукашенко заявил, что некоторые страны СНГ решили держаться "подальше" от России

Опубликовано: 08.08.2024 15:00 , Обновлено: 08.08.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с участниками заседания Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ 8 августа заявил, что правоохранителям стран необходимо "держаться вместе", чтобы "сильные мира сего не порвали нас поодиночке".

“Не дай бог, чтобы в наших странах, в ваших независимых государствах произошло что-то серьезное, когда надо было бы прибегать к действию в полном масштабе силовых структур. Но мы от этого не застрахованы. Будем вместе - никакие цветные революции и прочие мятежи нам не страшны”, - заявил Лукашенко.

По его словам, министерствам внутренних дел государств - участников СНГ необходимо и дальше активизировать совместные усилия, чтобы обеспечить безопасность и охрану правопорядка. “Мы хотим быть с вами вместе. В противном случае нас поодиночке порвут, разделят, и сильные мира сего (вы знаете, кто это) возьмут нас тепленькими, не затратив для этого никаких усилий”, - сказал президент Беларуси, передало агентство БелТА.

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Фото: president.gov.by

“В последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением СВО в Украине, что многие - и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, - начали какую-то для себя выгоду в этом искать”, - продолжил глава государства.

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“Некоторые [думают]: “Подальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее… Ищем свою выгоду”. Не делайте этого”, - призвал Лукашенко. О каких конкретно странах речь, он не уточнил.

Глава государства также развил свою мысль про единство государств - участников СНГ. “Может сложиться ситуация так, что любое из нас - государство - без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся по отдельности. Но если рухнет Россия, мы в эту воронку все будем втянуты”, - заявил президент Беларуси.

Совместное учение Беларуси и РФ с ядерным оружием

Ранее Telegraf.news рассказывал о взаимодействии Беларуси и России по линии другой силовой структуры - Вооруженных Сил. Так, 6 мая 2024 года Минобороны РФ анонсировало проведение учения по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В ведомстве заявили, что учение проведут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

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На следующий день, 7 мая, Министерство обороны Беларуси начало внезапную проверку сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия. Как рассказал министр обороны Виктор Хренин, проверкой будет охвачен «весь комплекс мероприятий»: от планирования и подготовки до нанесения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

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9 мая после парада в Москве Александр Лукашенко сообщил, что Беларусь и Россия «синхронизируются» на этом учении ВС РФ. «Первый этап мы провели, можно сказать, порознь. Но нами было принято вчера [8 мая] решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе», — пояснил президент.

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