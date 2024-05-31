"Недопущение эскалации" - Путин и Лукашенко поговорили по телефону. Что обсудили?

Опубликовано: 31.05.2024 13:42 , Обновлено: 31.05.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин поговорили 31 мая по телефону. Что они обсудили, рассказала пресс-служба Лукашенко.

“В центре внимания глав государств были вопросы безопасности и недопущения эскалации украинского конфликта”, - сообщили в пресс-службе.

Также Путин и Лукашенко поговорили о предстоящем Форуме регионов Беларуси и России и представительстве российской делегации на этом мероприятии. Еще одна тема телефонного звонка - 80-летие освобождения Беларуси. По информации пресс-службы Лукашенко, главы государств обсудили представительство РФ на параде 3 июля в Минске.

Затронули при разговоре и международную повестку, в частности вопросы саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане (Казахстан), который запланировали провести в июле 2024 года. “Также договорились о встрече на полях саммита”, - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Путин рассказал Лукашенко о работе российского правительства “по реализации договоренностей”, которых достигли главы государств на встрече в Минске 23 и 24 мая.

“Также в ходе разговора были затронуты детали и вопросы предстоящего визита президента Беларуси в Монголию и Иркутскую область”, - добавили в пресс-службе Лукашенко.

Ранее Telegraf.news сообщал, что официальный визит Путина в Минск начался глубокой ночью 23 мая. «Я ехал и думал: традиция такая сложилась, что у нас всегда нет времени днем начать переговоры. Мы до полуночи всегда”, - процитировала Лукашенко его пресс-служба.

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А 8 мая Лукашенко прилетал в Москву. 9 мая после парада президент рассказал, что Беларусь и Россия “синхронизируются” на учении российских войск по применению тактического ядерного оружия. «Первый этап [учения] мы провели, можно сказать, порознь. Но нами было принято вчера [8 мая] решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе», - сообщил Лукашенко.

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