Минобороны Беларуси объявило внезапную проверку носителей нестратегического ядерного оружия

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Опубликовано: 07.05.2024 16:10 , Обновлено: 07.05.2024

Министерство обороны Беларуси во вторник, 7 мая, начало внезапную проверку сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия. Как пояснил глава ведомства Виктор Хренин, соответствующее распоряжение поступило от Главнокомандующего Вооруженными силами Беларуси Александра Лукашенко.

Так, в ходе проверки в состояние “готовности к выполнению задач по предназначению” перевели дивизион оперативно-тактического комплекса “Искандер”, а также эскадрилью боевых самолетов Су-25. По словам Хренина, проверкой будет охвачен “весь комплекс мероприятий” - от планирования и подготовки до собственно нанесения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Виктор Гулевич, который также занимает должность первого заместителя министра обороны Беларуси, рассказал, что часть сил и средств авиации в рамках проверки уже перебазировали на запасной аэродром, и экипажи “успешно выполнили задачи по перелету”.

“С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия”, - заявил Гулевич.

В телеграм-канале Минобороны также опубликовали видеокадры с мероприятий в рамках внезапной армейской проверки.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Министерство обороны России на днях анонсировало проведение “в ближайшее время” учения по отработке подготовки и применения нестратегического (тактического) ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, с чем связано это решение.

«В ответ на угрозы западных официальных лиц» — Минобороны России анонсировало учение по применению тактического ядерного оружия