"Указания генштабам даны" - Путин рассказал, когда Беларусь присоединится к российскому учению с ядерным оружием

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Опубликовано: 09.05.2024 14:14 , Обновлено: 09.05.2024

Президент РФ Владимир Путин на праздновании Дня Победы в Москве рассказал, на каком этапе Беларусь присоединится к российскому учению по применению тактического ядерного оружия. Александр Лукашенко, который прилетел 8 мая в Москву, подтвердил, что Беларусь и Россия "синхронизируются" на учении.

“Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям”, - сообщил президент РФ.

По его словам, “соответствующие указания” министерства обороны и генеральные штабы стран уже получили.

“Первый этап мы провели, можно сказать, порознь. Но нами было принято вчера решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этапы вместе”, - рассказал президент Беларуси.

И отметил, что генштабы “уже приступили к исполнению”.

“Это плановая работа”, - дополнил Путин.

Напомним, Министерство обороны России анонсировало 6 мая проведение учения по отработке подготовки и применения нестратегического (тактического) ядерного оружия. В ведомстве заявили, что учение проведут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

«В ответ на угрозы западных официальных лиц» — Минобороны России анонсировало учение по применению тактического ядерного оружия

На следующий день, 7 мая, Министерство обороны Беларуси начало внезапную проверку сил и средств носителей нестратегического ядерного оружия. Как рассказал министр обороны Виктор Хренин, проверкой будет охвачен «весь комплекс мероприятий»: от планирования и подготовки до нанесения ударов тактическими ядерными боеприпасами.

Минобороны Беларуси объявило внезапную проверку носителей нестратегического ядерного оружия

Российское ядерное оружие в Беларуси

Напомним, о том, что РФ разместит свое ядерное оружие на территории Беларуси, стало известно в марте 2023 года. В МИД Беларуси тогда подчеркнули, что ядерные боеприпасы разместят без «передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, что не противоречит положениям статей I и II Договора о нераспространении ядерного оружия».

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О том, что контроль за тактическим ядерным оружием Москва Минску не передаст, говорил и президент РФ Владимир Путин, который, собственно, и анонсировал размещение. В марте 2023 года Путин заявил, что то же самое делают США в Европе. «Мы договорились, что мы сделаем то же самое. Не нарушая своих обязательств, подчеркну, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия, мы уже помогли нашим белорусским коллегам оборудовать их самолеты», — рассказал тогда президент РФ.

Путин объявил о размещении в Беларуси ядерного оружия