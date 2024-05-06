"В ответ на угрозы западных официальных лиц" - Минобороны России анонсировало учение по применению тактического ядерного оружия

Опубликовано: 06.05.2024 12:54 , Обновлено: 06.05.2024

Министерство обороны России анонсировало проведение "в ближайшее время" учения по отработке подготовки и применения нестратегического (тактического) ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, с чем связано это решение.

В Минобороны РФ отметили, что учение организуют по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами России - Владимира Путина. Известно, что учение запланировали с ракетными соединениями Южного военного округа ВС РФ, авиацией, а также силами Военно-морского флота.

В военном ведомстве сообщили, что Генштаб ВС России уже начал подготовку к проведению учения. “В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия”, - рассказали в Telegram-канале Минобороны.

Там добавили, что учение проведут “в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации”.

Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что эти учения связаны с заявлениями Запада о готовности отправить войска в Украину. «Очевидно, что речь идет о заявлениях господина Макрона и о заявлениях британских представителей, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину. То есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными”, - заявил Песков.

По его словам, это “совсем новый виток эскалации”, который “требует особых мер”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон 21 февраля 2024 года заявил на закрытой встрече, что запланировал отправить в Украину войска. Пять дней спустя, 26 февраля, Макрон при ответе на вопрос о возможной отправке войск в Украину сказал, что «в динамике ничего исключать нельзя».

Макрон пообещал отправить французские войска в Одессу — Le Monde

Бывший сотрудник Пентагона и военный эксперт Стивен Брайен 4 мая в своей статье для Asia Times написал, что Франция “официально направила” первую группу из 100 военных в Украину. Он отметил, что это только «первый транш» из около 1500 солдат Французского Иностранного легиона, которые должны прибыть в Украину.

Франция направила первую группу из 100 военных в Украину — Asia Times