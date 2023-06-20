«Наклонили, в нужное место шило вставили и осталось совсем немного» - Лукашенко призвал страны ОДКБ не «уходить в сторону»

Опубликовано: 20.06.2023 12:49 , Обновлено: 20.06.2023

Александр Лукашенко провел 20 июня встречу с министрами иностранных дел, государств – членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе заседания шла речь об укреплении интеграционных структур организации.

Лукашенко отметил, что в вопросе интеграции не следует «пытаться как-то уйти в сторону друг от друга», а наоборот - нужно держаться вместе, «особенно в это непростое время», цитируетБелТА Александра Лукашенко.

В качестве негативного примера, Лукашенко упомянул взаимоотношения между США и Европой:

«Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они, европейцы, упрекают вас (страны ОДКБ. - прим. ред.), и меня в том числе, что мы суверенитет тут теряем и так далее. Да Господь с вами! Вы давно его уже потеряли», - сказал он.

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Также Лукашенко выразил недоумение по поводу отказа Европы от дешевого российского газа:

«Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в 3-5 раз дороже? Это что такое? Наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле. И они еще упрекают кого-то в потере суверенитета! Какого суверенитета? В глобальном масштабе идет жестокая драка, битва. Неизвестно, чем закончится», - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко резюмировал, что странам ОДКБ «нам надо сохранить свое, хотя бы сохранить».

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Лукашенко рассказал, что будут делать с белорусами, которые «против»:

«Нам чего бояться?» — Лукашенко рассказал, что будут делать с белорусами, которые «против»