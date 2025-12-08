Власти Вильнюса разрешили водителям акцию протеста из-за конфликта Литвы и Беларуси

Опубликовано: 08.12.2025 13:19 , Обновлено: 08.12.2025

Мэрия Вильнюса выдала разрешение на акцию протеста, которую организовала ассоциация перевозчиков Литвы Linava. Организаторы заявили, что в акции примут участие около 100 водителей на проспекте Гедиминаса.

«Им будет разрешено выстроиться на участке проспекта Гедиминаса от улицы Й. Тумо-Вайжгантоса до улицы А. Гоштаутоса, а при необходимости — и на участке от Кафедральной площади до улицы Тоторю. На обоих участках организаторам необходимо будет обеспечить, чтобы перекрёстки, переходы и въезды не были заблокированы», — пояснил представитель Вильнюсского городского самоуправления Габрилюс Грубинскас.

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В свою очередь, президент Linava Эрландас Микенас пообещал, что план перевозчиков по проведению акции протеста не изменится, однако он не уточнил, сколько именно транспортных средств водители привезут в Вильнюс.

«План не меняется, но посмотрим, как там будет. Границы забиты машинами, грузовики с трудом возвращаются из Беларуси — ситуация там до сих пор не изменилась. Да, люди обязательно должны собираться», — сказал Микенас агентству Elta.

Ранее Telegraf.news писал, что литовские политики предупредили местных перевозчиков, чьи грузовики застряли в Беларуси, что они могут попросту лишиться своих грузов и транспортных средств. Компенсировать материальный ущерб предпринимателям предложили за счёт замороженных белорусских активов, таких как санаторий «Беларусь» в Друскининкае.

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Тем временем глава МВД Литвы Владислав Кондратович сообщил, что его страна намерена обсудить с властями Польши и Латвии возможность полного закрытия автобусного сообщения с Беларусью. Это может произойти на следующей неделе в Брюсселе.

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А литовская ассоциация автотранспортных перевозчиков Linava заявила о подготовке акции протеста в Вильнюсе на фоне неразрешённого кризиса с Беларусью. В свою очередь, премьер-министр Инга Ругинене призвала водителей выражать недовольство «с белорусской стороны» границы.

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В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский МИД должен добиться встречи с Литвой. При этом он поручил главе Совбеза Беларуси Александру Вольфовичу лично встретиться с водителями литовских фур. Что тот и сделал.

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