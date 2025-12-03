Литовские перевозчики объявили «мирную акцию». Премьер отправила их протестовать в Беларусь

Опубликовано: 03.12.2025 17:11 , Обновлено: 03.12.2025

Литовская ассоциация автотранспортных перевозчиков Linava заявила о подготовке акции протеста в Вильнюсе на фоне неразрешённого кризиса с Беларусью. В свою очередь, премьер-министр Инга Ругинене призвала водителей выражать недовольство «с белорусской стороны» границы.

Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava подала заявку на проведение «мирной акции» на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе 10 декабря. Президент организации Эрландас Микенас заявил, что цель акции — направить растущее недовольство водителей, чьи грузовики застряли в Беларуси, в легальное русло.

«Перевозчики шумят, в основном те, кто не состоит ни в каких ассоциациях. Мы видели, что они планируют перекрыть трассу… Поэтому, чтобы перенаправить их энергию… мы организуем мирную акцию», — заявил Микенас, отметив, что дата акции по закону должна быть согласована с властями.

Ранее в среду премьер-министр Ругинене заявила журналистам, что «перевозчики обязательно должны протестовать с белорусской стороны», поскольку литовские власти, по её словам, делают всё возможное для возвращения транспорта и разрешают водителям вернуться домой.

Напомним, что граница между Литвой и Беларусью для грузового транспорта была закрыта в ноябре в одностороннем порядке по решению Вильнюса из-за нарушения воздушного пространства шарами с контрабандой. В ответ официальный Минск запретил литовским фурам перемещаться по территории страны. Литва потом возобновила работу пунктов пропуска, однако грузовики так и не смогли покинуть территорию Беларуси.

Официальный Минск требует переговоров на уровне МИДов и обвиняет Вильнюс в изоляции Беларуси. В свою очередь, Литва отказывается от таких переговоров и настаивает на “безусловном праве” литовских грузовиков покинуть соседнюю страну. Также Вильнюс пригрозил секторальными санкциями ЕС против Беларуси, если кризис не будет решён.

«Все учреждения на ногах и работают над двумя вопросами», — заявила Ругинене, добавив, что правительство готовит поправки в Уголовный кодекс для ужесточения ответственности за контрабанду.

В то же время министерство иностранных дел Литвы, по словам премьера, готовит пакет ужесточённых санкций против Беларуси. Ругинене также отметила поддержку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ожидает визита спецпредставителя США по данному вопросу.

Что говорят в Минске?

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский МИД должен добиться встречи с Литвой. При этом он поручил главе Совбеза Беларуси Александру Вольфовичу лично встретиться с водителями литовских фур. Что тот и сделал.

Александр Лукашенко назвал решение о закрытии границы Литвы «глупостью» «на политическом уровне» и поручил: «Пусть Министерство иностранных дел наше и литовское встречаются и разруливают эту ситуацию».

Лукашенко поручил МИД Беларуси добиться встречи с литовскими дипломатами