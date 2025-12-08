В Литве предложили отдать санаторий "Беларусь" владельцам застрявших в Беларуси грузовиков

Опубликовано: 08.12.2025 08:47 , Обновлено: 08.12.2025

Литовские политики предупредили местных перевозчиков, чьи грузовики застряли в Беларуси, что они могут попросту лишиться своих грузов и транспортных средств. Компенсировать материальный ущерб предпринимателям предложили за счёт замороженных белорусских активов, таких как санаторий "Беларусь" в Друскининкае.

Такое предложение озвучил председатель Демократического союза “Во имя Литвы” Саулюс Сквернялис. Он заявил, что литовским перевозчикам необходимо быть готовым к тому, что застрявшие на территории Беларуси грузовики могут уже не вернуться на родину. В этом случае, по мнению политика, перевозчики вправе рассчитывать на компенсацию.

“Но она должна быть выплачена не из литовского бюджета, а за счёт белорусских активов, находящихся в Литве. Никто не запрещает инициировать в отношении того же санатория в Друскининкае правовые процедуры с применением временных мер защиты - провести оценку имущества, описать судебными приставами и подготовить к тому, чтобы в случае необходимости выплаты компенсации имущество было реализовано, а компенсация выплачена”, — озвучил свой план в эфире ELTA Сквернялис.

По мнению политика, в случае конфискации литовских фур, Вильнюсу необходимо будет предпринять “асимметричные меры”.

[inf]До 2020 года санаторий в литовском Друскининкае находился в ведении Главного экономического управления (который подчиняется Управлению делами президента Беларуси. В середине июня 2021 года санаторий попал под санкции ЕС, его банковские счета были заморожены, после чего его передали Республиканскому центру общественного здоровья и санаторно-курортного лечения Беларуси.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце ноября главы сразу двух литовских ведомств — иностранных дел и транспорта, Кястутис Будрис и Юрас Таминскас — обратились в Европейскую комиссию (ЕК) с просьбой о содействии в возвращении застрявших в Беларуси грузовиков.

Литва отправила в ЕС письмо со списком требований в отношении Беларуси. Что известно?

Тем временем власти Беларуси настаивают на том, что разрешить ситуацию с литовскими грузовиками на техническом уровне, с которого отказывается уходить литовская сторона, без участия дипломатов двух стран уже невозможно. Так, Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский МИД должен добиться встречи с Литвой, чтобы «разрулить эту ситуацию».

Лукашенко поручил МИД Беларуси добиться встречи с литовскими дипломатами

При этом он поручил главе Совбеза Беларуси Александру Вольфовичу лично встретиться с водителями литовских фур. Что тот и сделал.