Глава Linava пригрозил протестами в Литве после «рискованной» поездки в Беларусь. Что известно?

Опубликовано: 01.12.2025 17:08 , Обновлено: 01.12.2025

Глава литовской ассоциации перевозчиков Linava вернулся из поездки в Беларусь на выходных и заявил, что она была «рискованной». То, что он увидел по эту сторону границы, Эрландас Микенас назвал «разбивающим сердце».

«Когда видишь сотни литовских грузовиков, которые должны колесить по Европе, перевозя грузы, а вместо этого стоят на неизвестной парковке в чужой стране, это не даёт покоя. Чувствуешь ответственность за каждый из этих грузовиков, за людей, которые ими управляют», — сказал глава ассоциации.

В поездке его сопровождали три руководителя литовских перевозчиков, чьи транспортные средства также застряли в Беларуси: Кшиштоф Сонгин (UAB «Sontransa»), Игнас Мотеюнас (UAB «Koldlita») и Виталий Гигевич (UAB «Kelruva»).

По словам Микенаса, только после того, как он увидел ситуацию на месте, ему стало ясно, что проблема «гораздо масштабнее, чем кажется».

«Мы не могли просто ждать, пока кто-то другой решит эту проблему. Это наши перевозчики, наши люди, наш транспорт, и именно поэтому мы поехали. Хотя риск был очевиден, LINAVA решила взять на себя ответственность и искать решения на месте, ведь перевозчики не могут ждать неизвестное количество времени», — заявил Микенас.

По его словам, если с литовской стороны видны километровые очереди грузовиков, то с белорусской стороны — «пустая белорусская таможня».

«Ни одной фуры. Чиновники только смотрят, снимают. Все ждут транспорт, который не приезжает», — заявил глава Linava.

По словам Микенаса, на белорусской площадке в Котловке стоит большая часть грузовиков из Литвы. «Там припарковано около 400 наших грузовиков. Водителей почти нет. Тихо. Каждый грузовик — это замороженная деятельность компании, её деньги, рабочие места и доход семьи», — рассказал Микенас.

По его мнению, на самой стоянке «условия неплохие»: есть душевые, торговая зона, дежурные службы. Но, по словам литовского функционера, никто не знает, когда фуры смогут покинуть Беларусь.

Также в Linava сообщили, что получили от Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков (БАМАП) «ранее не публиковавшиеся данные». Они содержат такие цифры:

В Беларуси застряло 1880 литовских грузовиков. Количество полуприцепов без грузовиков может достигать 2500–3000.

«Ещё более тревожной новостью является то, что местные законы предусматривают конфискацию транспортных средств, простоявших на парковке более четырёх месяцев. Это означает, что компании рискуют потерять свои активы не только временно, но и навсегда», — заявил президент Linava.

Что по итогам официальной встречи в Минске

По информации Linava, Микенас встретился в Минске с представителями БАМАП, которая «реального прогресса не принесла».

В литовской ассоциации утверждают, что белорусская сторона настаивает на встрече заместителей министров. Также, по данным литовской ассоциации, власти Беларуси не исключили возможности перерасчёта сборов, введённых в отношении литовских грузовиков, но в случае начала политического диалога.

Будут протесты?

Микенас заявил по итогам поездки, что в Литве стремительно растёт напряжённость среди перевозчиков.

«Я уже вижу, что некоторые начинают организовываться самостоятельно. Это понятно. Наше решение провести мирную акцию, привлечь внимание государства и призвать общественность к пониманию перевозчиков, может помочь избежать радикальных мер и направить энергию в конструктивное русло», — заявил президент Linava.

«Это не какие-то воображаемые грузовики, это реальные транспортные средства, припаркованные на наших дорогах, источник дохода для малого бизнеса и семей, а также реальные убытки и реальный риск потери имущества. Нам необходимо как можно скорее найти эффективный способ разрешения этой ситуации, и мы, LINAVA, сделаем всё, что в наших силах», — заявил Микенас.

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко перед отлётом в турне по странам «дальней дуги» поручил оставшимся в стране чиновникам добиться проведения переговоров с властями Литвы на уровне МИДов.

В Литве отказываются от политических встреч с властями Беларуси, ограничившись техническими консультациями на уровне пограничных служб.

Власти Беларуси обвинили Вильнюс в изоляции Минска и отказе от сотрудничества. В Литве же заявили, что будут просить Евросоюз ввести новые санкции в отношении официального Минска.