Литва предложит Польше и Латвии запретить автобусное сообщение с Беларусью?

Опубликовано: 07.12.2025 18:12 , Обновлено: 07.12.2025

Глава МВД Литвы Владислав Кондратович сообщил, что его страна намерена обсудить с властями Польши и Латвии возможность полного закрытия автобусного сообщения с Беларусью. Это может произойти на следующей неделе в Брюсселе.

«Потому что здесь необходимо совместное решение, я думаю, не только со стороны Латвии, но и со стороны Литвы и Польши. Нужно посмотреть, каким будет совместный подход», — заявил он.

Кондратовичте рассказал, что закрытие границы для автобусов может стать одной из мер по разрешению кризиса с контрабандными шарами.

«Вопрос лишь в том, как она повлияет… — болезненно или не очень, и, возможно, усилит враждебные настроения в отношении Европейского союза и других стран», — заявил литовский министр, имея в виду ответную реакцию официального Минска.

По его словам, Латвия уже предпринимает шаги к тому, чтобы прекратить регулярные пассажирские перевозки в РФ и Беларусь.

Что говорят в Беларуси?

Вероятность, что Польша закроет регулярное автобусное сообщение с Беларусью мала. Эта страна только что открыла закрытые ранее пропускные пункты на границе. Мало того, премьер Польши заявил, что это было сделано по просьбе польских бизнесменов, проживающих в приграничных с Беларусью районах.

Ранее Telegraf.news писал, что министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков расценил решение Польши открыть дополнительные погранпереходы на границе с Беларусью как проявление «жёсткого, нормального прагматизма» и поставил Варшаву в пример Вильнюсу.

По мнению Рыженкова, Польша «лучше считает деньги», чем Литва, которая в какой-то момент также перекрыла движение на границе с Беларусью, в том числе нарушив логистические цепочки грузовых автомобильных перевозок.

«Деньги стали поступать» — МИД Беларуси оценил «очень прагматичных» поляков