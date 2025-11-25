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Лукашенко поручил МИД Беларуси добиться встречи с литовскими дипломатами

Лукашенко поручил МИД Беларуси добиться встречи с литовскими дипломатами
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусский МИД должен добиться встречи с Литвой. При этом он поручил главе Совбеза Беларуси Александру Вольфовичу лично встретиться с водителями литовских фур. Что тот и сделал.

Александр Лукашенко назвал решение о закрытии границы Литвы “глупостью” “на политическом уровне” и поручил: “Пусть Министерство иностранных дел наше и литовское встречаются и разруливают эту ситуацию”.

Литва ранее отказалась от переговоров на уровне МИДов после того, как закрыла границу из-за пролёта воздушных шаров с территории Беларуси. Минск в ответ запретил литовским фурам перемещаться по территории страны. Их обязали собраться в установленных местах, где их взяли под контроль представители МВД Беларуси. За охрану с владельцев грузовиков потребовали по 120 евро в сутки.

Позднее Литва открыла границу, но более 1000 литовских фур так и не смогли покинуть охраняемые МВД площадки на территории Беларуси. Причины этого ни литовская, ни белорусская сторона не раскрывали.

Сейчас же, по словам Александра Лукашенко, в Беларуси находятся около 1,8 тыс. литовских водителей. Он заявил, что в Вильнюсе “понятно, признаваться не хотят, что они виноваты”. “Да нам это и не надо: люди видят, кто прав, кто виноват”, - добавил он.

Несколькими днями ранее МИД Литвы пригрозил Беларуси санкциями и судом, если литовские фуры не смогут покинуть Беларусь. Затем литовские аэропорты снова закрылись из-за контрабандных воздушных шаров.

На данный момент неясно, что будет делать Литва, но там до недавнего времени категорически отвергали любые переговоры высокого уровня, соглашаясь только на технические консультации чиновников пограничной службы.

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