В ГПК Беларуси рассказали, с какого часа КПП "Силене" перестанет работать
В Государственном погранкомитете Беларуси сообщили, что Латвия закроет КПП "Силене" (с белорусской стороны Урбаны). В ведомстве рассказали, когда и с какого часа движение через этот пункт пропуска будет прекращено.
В ГПК рассказали,что по официальной информации латвийской стороны, с 20:00 19 сентября работа погранперехода “Силене” “будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок”.
В ведомстве отметили, что после закрытия этого КПП пересечение границы с Латвией будет возможно через единственный функционирующий латвийский погранпереход Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина).
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Напомним, днем 19 сентября появилась информация, что Латвия закрыла КПП «Силене» на границе с Беларусью.
Латвия закрыла КПП «Силене» на границе с Беларусью
Позже в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что не получали от Латвии уведомления о приостановке работы КПП “Силене” (с белорусской стороны Урбаны), и что пункт пропуска «Урбаны» продолжает работать.
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А ГТК сообщил, что Латвия установила на КПП «Силене» ограждения, препятствующие проезду автомобилей.
ГТК: Латвия установила ограждения у КПП «Силене» на границе с Беларусью
Напомним, ранее Телеграф писал, что на границе с Беларусью заработала обязательная дезинфекция транспорта.
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