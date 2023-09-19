В ГПК Беларуси рассказали, с какого часа КПП "Силене" перестанет работать

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Опубликовано: 19.09.2023 18:52 , Обновлено: 19.09.2023

В Государственном погранкомитете Беларуси сообщили, что Латвия закроет КПП "Силене" (с белорусской стороны Урбаны). В ведомстве рассказали, когда и с какого часа движение через этот пункт пропуска будет прекращено.

В ГПК рассказали,что по официальной информации латвийской стороны, с 20:00 19 сентября работа погранперехода “Силене” “будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок”.

В ведомстве отметили, что после закрытия этого КПП пересечение границы с Латвией будет возможно через единственный функционирующий латвийский погранпереход Патерниеки (с белорусской стороны — Григоровщина).

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Напомним, днем 19 сентября появилась информация, что Латвия закрыла КПП «Силене» на границе с Беларусью.

Латвия закрыла КПП «Силене» на границе с Беларусью

Позже в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что не получали от Латвии уведомления о приостановке работы КПП “Силене” (с белорусской стороны Урбаны), и что пункт пропуска «Урбаны» продолжает работать.

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А ГТК сообщил, что Латвия установила на КПП «Силене» ограждения, препятствующие проезду автомобилей.

ГТК: Латвия установила ограждения у КПП «Силене» на границе с Беларусью

Напомним, ранее Телеграф писал, что на границе с Беларусью заработала обязательная дезинфекция транспорта.

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