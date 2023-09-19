Латвия закрыла КПП «Силене» на границе с Беларусью

Опубликовано: 19.09.2023 13:41 , Обновлено: 19.09.2023

Правительство Латвии приняло решение с 19 сентября закрыть КПП «Силене — Урбаны» на границе с Беларусью.

Сделали это в «связи с соображениями безопасности», с учетом «большого количество случаев незаконного пересечения границы между Латвией и Беларусью» и «необходимостью перераспределения ресурсов», сообщил портал lsm.lv.

[info_b]В среднем через “Силене” въезжали 625 человек и выезжали 605 человек в день, а также въезжали и выезжали в среднем 87 и 85 грузовых автомобилей.[/info_b]

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О таком решении в Латвии заговорили примерно неделю назад, отметив, что ситуация на границе «наверное, самая напряженная за все три года начиная с 2021-го».

Таким образом, сейчас в Латвии на границе с Беларусью, единственным работающим пунктом пропуска остается Патерниеки.

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Страны-соседи Беларуси последовательно стали закрывать пункты пропуска на границе. Причиной назывался миграционный кризис и присутствие в Беларуси бойцов ЧВК Вагнера. Так, ранее польская сторона закрыла четыре пункта пропуска, Литва — два. Страны-соседи Беларуси также разработали механизм полного закрытия границы. Однако пока речь об этом не идет.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Латвия решила ускорить строительство забора на границе с Беларусью.

Латвия решила ускорить строительство забора на границе с Беларусью