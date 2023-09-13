Коснётся и белорусов? Латвия и Литва закрыли границу для авто с российскими номерами

Опубликовано: 13.09.2023 08:47 , Обновлено: 13.09.2023

Власти Латвии и Литвы заявили о том, что не будут пропускать на свою территорию автомобили с российской регистрацией. Комментируя недавние санкционные решения Европейской комиссии в отношении граждан России, в Вильнюсе и Риге заявили, что в случае с личными автомобилями на границе будут смотреть не на паспорт водителя, а в первую очередь - на номера машины.

Об этом, в частности, заявили в таможенном управлении при Службе госдоходов Латвии. Запрет на пересечение границы (как через латвийско-российской, так и латвийско-белорусской) автомобилей, зарегистрированных в России, вступил в силу в 18:0012 сентября, сообщило местное агентство Delfi.

До сих пор запрет на пересечение границы Евросоюза действовал лишь для грузовых авто с российской регистрацией. Теперь же он будет затрагивать и легковые авто и лицам, путешествующим на личном транспорте с российскими номерами на латвийском КПП на границе предложат вернуться в Россию или Беларусь (если они не задекларированы как товары и используются исключительно как средство передвижения), а в случае отказа таможенные органы имеют право конфисковать авто.

В латвийском таможенном управлении подчеркнули, что по законам страны за нарушение санкций предусмотрена уголовная. Не подпадают под нынешние ограничения лишь транспортные средства дипломатических и консульских представительств Европейского союза и государств-членов ЕС, включая делегации, посольства и миссии.

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Об аналогичных санкционных нововведениях заявили и в МВД Литвы. Глава ведомства Агне Билотайте заявила, что сотрудники таможенной службы будут конфисковывать авто с российскими номерами, причем независимо от того, является ли водитель гражданином России или другого государства.

Транзитом в Калининград - можно?

При этом в МИД Литвы пояснили, что проехать по территории страны на личном авто с российскими номерами транзитом в Калининград по-прежнему будет можно. Для этого, как и ранее, на границе необходимо будет предъявить документы, подтверждающие, что авто будет следовать транзитом в Калининград. В противном случае водителю может грозить конфискация транспортного средства.

“Любой, кто пересекает границу, будь то гражданин России или гражданин ЕС, на автомобиле с российскими номерами, если у него нет документов, подтверждающих, что он следует транзитом в Калининград, должен знать, что его автомобиль будет конфискован”, - цитирует замминистра иностранных дел Литвы Йовиту Нелюпшене местное издание LRT.

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