ГПК Беларуси не закрыл "Урбаны" напротив объявленного закрытым латвийского КПП. Почему?

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Опубликовано: 19.09.2023 15:26 , Обновлено: 19.09.2023

В Госпогранкомитете Беларуси 19 сентября заявили, что не получали от Латвии уведомления о приостановке работы КПП "Силене" (с белорусской стороны Урбаны).

В ГПК отметили, что не поступило официального уведомления от латвийской стороны и в белорусский МИД. В Госпогранкомитете сообщили, что пункт пропуска “Урбаны” продолжает работать.

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В ГПК заверили, что случае поступления на этот счет информации от сопредельной стороны.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, чтоМВД Латвии сообщило о закрытии КПП «Силене» на границе с Беларусью. Там уточнили, что распоряжение Кабмина Латвии вступит в силу после его подписания премьер-министром страны. Видимо, это произойдет в ближайшие дни.

Латвия закрыла КПП «Силене» на границе с Беларусью