На границе с Беларусью заработала обязательная дезинфекция транспорта. Сколько стоит?

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Опубликовано: 16.09.2023 12:23 , Обновлено: 16.09.2023

С 1 сентября во всех КПП на границах с Польшей, Литвой и Латвией, стали работать станции дезинфекции. Дезинфекция обязательна, и предусмотрена для всех видов транспорта. В ночь на 16 сентября услуга стала платной.

На белорусской границе ввели обязательную дезинфекцию авто. Когда начнут брать за это деньги?

Для чего это нужно?

Процедура нужна, чтобы исключить завоз из-за границы бактерий и вирусов, опасных для сельского хозяйства: например, африканскую чуму свиней, пишет officelife.media.

Как это происходит?

Водитель приезжает в пункт пропуска. В кассе банка или в страховой он должен оплатить услугу, после чего ему выдадут электронный билет с QR-кодом (его нужно показать пограничнику). Затем водитель выезжает из пункта пропуска и едет на станцию дезинфекции.

В Латвии предложили закрыть один из двух КПП с Беларусью. Какой?

Сколько стоит?

за обработку легкового автомобиля - 2 рубля;

за автобус — 30 рублей;

за грузовую машину — 95 рублей.

(Возможно, вскоре можно будет оплатить через ЕРИП или картой через терминал самообслуживания).

Каким средством дезинфицируют и как долго?

Дезинфицируют автомобиль только снаружи. Используют 0,5%-ный раствор сертифицированного «Юнидеза». Организация «БелГлобалГарант», которая реализует проект, сообщила, что “средство не портит металлический кузов автомобиля и не влияет негативного на человека”.

Дезинфекция легковушки занимает примерно 10 секунд.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Латвия и Литва закрыли границу для авто с российскими номерами, и коснётся ли это и белорусов?

Коснётся и белорусов? Латвия и Литва закрыли границу для авто с российскими номерами