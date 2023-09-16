На границе с Беларусью заработала обязательная дезинфекция транспорта. Сколько стоит?
С 1 сентября во всех КПП на границах с Польшей, Литвой и Латвией, стали работать станции дезинфекции. Дезинфекция обязательна, и предусмотрена для всех видов транспорта. В ночь на 16 сентября услуга стала платной.
На белорусской границе ввели обязательную дезинфекцию авто. Когда начнут брать за это деньги?
Для чего это нужно?
Процедура нужна, чтобы исключить завоз из-за границы бактерий и вирусов, опасных для сельского хозяйства: например, африканскую чуму свиней, пишет officelife.media.
Как это происходит?
Водитель приезжает в пункт пропуска. В кассе банка или в страховой он должен оплатить услугу, после чего ему выдадут электронный билет с QR-кодом (его нужно показать пограничнику). Затем водитель выезжает из пункта пропуска и едет на станцию дезинфекции.
В Латвии предложили закрыть один из двух КПП с Беларусью. Какой?
Сколько стоит?
- за обработку легкового автомобиля - 2 рубля;
- за автобус — 30 рублей;
- за грузовую машину — 95 рублей.
(Возможно, вскоре можно будет оплатить через ЕРИП или картой через терминал самообслуживания).
Каким средством дезинфицируют и как долго?
Дезинфицируют автомобиль только снаружи. Используют 0,5%-ный раствор сертифицированного «Юнидеза». Организация «БелГлобалГарант», которая реализует проект, сообщила, что “средство не портит металлический кузов автомобиля и не влияет негативного на человека”.
Дезинфекция легковушки занимает примерно 10 секунд.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Латвия и Литва закрыли границу для авто с российскими номерами, и коснётся ли это и белорусов?
Коснётся и белорусов? Латвия и Литва закрыли границу для авто с российскими номерами