ГТК: Латвия установила ограждения у КПП «Силене» на границе с Беларусью

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Опубликовано: 19.09.2023 18:20 , Обновлено: 19.09.2023

Государственный таможенный комитет (ГТК) заявил, что Литва устанавливает у КПП «Силене» специальные ограждения, препятствующие проезду автомобилей.

ГТК, вслед за погранкомитетом Беларуси, тоже сообщил, что латвийская сторона не информировала контролирующие органы нашей страны о прекращении движения.

На белорусской таможне рассказали, что транспорт через пункт пропуска, по состоянию на момент публикации этого материала, перемещается. При этом в ГТК отметили, что латвийской стороной “ведутся работы по установлению ограждения, препятствующего движению автомобилей” и опубликовали снимок.

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Фото: t.me/customs_bel

“Белорусская таможня работает в штатном режиме, в том числе и в пункте пропуска «Урбаны»”, - сказали в ведомстве.

Там отметили, что на данном участке границы работает еще один латвийский пункт пропуска «Патерниеки» (сопредельный с белорусским «Григоровщина»).

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Напомним, днем 19 сентября появилась информация, что Латвия закрыла КПП «Силене» на границе с Беларусью.

Латвия закрыла КПП «Силене» на границе с Беларусью

Позже в Госпогранкомитете Беларуси заявили, что не получали от Латвии уведомления о приостановке работы КПП “Силене” (с белорусской стороны Урбаны), и что пункт пропуска «Урбаны» продолжает работать.

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