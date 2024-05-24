Туск пообещал рассмотреть открытие КПП "Бобровники-Берестовица" на границе с Беларусью. Когда?

Опубликовано: 24.05.2024 21:50 , Обновлено: 17.09.2025

В пятницу, 24 мая, глава правительства Польши встретился с жителями Белостока. В ходе своего выступления Дональд Туск заявил, что не против вероятного открытия одного пункта пропуска на границе с Беларусью, но, как всегда, есть нюанс.

По его словам, речь идёт о возобновлении работы пограничного пункта «Бобровники» (“Берестовица” - на белорусской стороне). «Мы должны проанализировать, возможно ли разблокировать один переход, — заявил Дональд Туск на митинге в городе Белосток. — Я не приму такого решения, если у военных и пограничников будет однозначно отрицательное мнение, что это может оказать негативное, масштабное влияние на нашу безопасность».

Ранее власти Польши закрыли на границе с Беларусью четыре из шести КПП, обосновав такие решения вопросами безопасности из-за нелегальных мигрантов, пытающихся пробраться с территории Беларуси в ЕС, а также ростом контрабанды. В настоящее время для пассажирского сообщения открыта только одна переправа: Тересполь-Брест. Грузовые перевозки обслуживаются близлежащим переездом Корощин (Кукурыки) — Козловичи.

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Позднее с инициативой открытия перехода с Беларусью выступили предприниматели из польского союза United East. Они заявили, что закрытие границы с Беларусью означает все более сложную ситуацию для их компаний. Они потребовали компенсаций от властей.

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“Перед встречей с воеводой я говорил о том, как помочь торговцам и предпринимателям, потерявшим деньги из-за закрытия границы”, - в ответ заявил премьер-министр в пятницу в столице Подляского воеводства Польши.

Что с “Восточным щитом”?

Так же премьер-министр Польши сообщил, что в понедельник, 27 мая, в Генштабе состоится презентация того, как будет выглядеть “Восточный щит” - проект укрепления границы Польши с Беларусью и Россией. О нем глава польского правительства объявил несколькими днями ранее.

“Мы хотим, чтобы это была самая безопасная граница в Европе. Как только мы объявили об этом, к нам обратились премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии. Я нахожусь в постоянном контакте с Финляндией», — поделился информацией Туск.

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“Я никого не буду обманывать. Для нас безопасность должна быть нашим приоритетом. Если говорить о “Восточном щите”, то речь идет о многомиллиардных инвестициях на наших восточных и северных границах. Речь идет о различных типах укреплений, которые очень затруднят мобильность возможного агрессора и что значительно облегчит мобильность нашей армии и Пограничной службы”, - пообещал глава правительства Польши.

Польский премьер утверждает, что пограничники фиксируют около 300 попыток незаконного пересечения белоруско-польской границы в день. По его словам, 90% иммигрантов - взрослые мужчины, большинство из которых с визами, выданными в России, которая, по словам премьер-министра, сейчас активнее занимается переброской иммигрантов в Беларусь.

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Дональд Туск утверждает, что граждан Йемена, Арабских Эмиратов, Афганистана и Сомали организованно привозят в Москву, где им оформляют документы. Далее железнодорожным или автомобильным транспортом они распределяются по России и Беларуси, чтобы ехать к границам европейских стран.

Власти России и Беларуси ранее отвергли обвинения в организации потока нелегальных мигрантов в ЕС, заявив, что те сами приезжают к границе Евросоюза.

Ранее Telegraf.news сообщил, что блогер разместил в TikTok ролик, в котором рассказал, как можно пройти белорусско-польскую границу без долгих очередей. Многие комментаторы заметили, что схема не новая, другие же заинтересовались “ценником” на услугу.

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