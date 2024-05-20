Тайны "Восточного щита". Что власти Польши на самом деле задумали сделать на границе с Беларусью?

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Опубликовано: 20.05.2024 19:49 , Обновлено: 20.05.2024

Объявленное премьером Польши Дональдом Туском грандиозное строительство на границе с Беларусью вызвало много вопросов. Польские СМИ попытались ответить, что же на самом деле будет представлять из себя "Восточный щит"? Собрали новые подробности.

“Мы начинаем большой проект строительства безопасной границы, включая систему укреплений, а также такие ландшафтные и экологические решения, которые сделают эту границу непроходимой для потенциального противника”, - пообещал Дональд Туск.

Однако бывший заместитель министра национальной обороны Польши в правительстве, сформированном PiS, Мартин Очепа заявил в интервью Gazeta Prawna, что в словах Туска нет ничего нового.

“Известно, что речь идет лишь о брендинге с лозунгом «Восточный щит», но на самом деле эти работы ведутся уже давно”, - сказал Мартин Очепа.

Он напомнил, что в июле 2021 года, еще до штурма нелегалами белоруско-польской границы, тогдашним правительством были приняты первые решения по укреплению границы. Позже произошло строительство стены.

Стена на границе Польши с Беларусью

“С тех пор мы стараемся быть на шаг впереди, и последним примером этого являются последние несколько месяцев нашей работы в Министерстве национальной обороны, когда было принято решение об установке мер физической безопасности на дорогах. Инженерные войска указывали нам, что и как делать, а целью было не допустить быстрого продвижения противника, особенно танковых войск. Эти элементы были размещены на дорогах, а вопрос минирования приграничных территорий даже был частью обсуждений и переговоров”, - рассказал Мартин Очепа.

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Вторая линия “Великой польской стены”?

По словам польских политиков из правящей коалиции, нынешний план укрепления границы с Беларусью “должен быть более амбициозным”, чем тот, который представила партия PiS. Как заявил в интервью порталу Interia.pl заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек, там планируют не только укрепить существующую стену, которая все равно не может остановить всех нелегалов, но и подумать о другой.

“Ведутся обсуждения относительно строительства второй линии физического барьера на сухопутной границе с Беларусью. Однако это очень дорогая инвестиция. Мы должны быть убеждены, что эти действия принесут соответствующие выгоды в связи с этими усилиями. Решения будут приняты в ближайшие недели”, - заявил заместитель польского министра Мрочек.

Укрепления на границе с Беларусью, возведённые Польшей в 2023 году.

Заместитель главы министерства национальной обороны Польши Цезарь Томчик сообщил агентству PAP, что некоторое время назад была создана рабочая группа, состоящая из заместителей министров пяти министерств: Министерства обороны, Министерства инфраструктуры, Министерства климата, Министерства государственных активов и Министерства внутренних дел и администрации. Эта команда и готовит «Восточный щит» по заказу премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Ведущим министерством станет Министерство национальной обороны.

«Это что-то совершенно новое, потому что последние восемь лет в этом районе практически не велись работы. И нам нужна защита восточной границы не только из-за миграции, потому что для этой цели есть забор, который будет быть модернизирован, но нам нужна защита населения и обеспечение самой границы в военном плане”, - пояснил замминистра национальной обороны Польши.

Как сказал Томчик, “Восточный щит” будет включать в себя естественные препятствия на местности, укрепления и бункеры. “Это целый комплекс мероприятий, важнейшим из которых является строительство пояса укреплений вдоль всей восточной границы [с Беларусью] и на севере, на границе с Россией ”, - уточнил он.

Польский чиновник признался, что его страна уже провела переговоры с властями Литвы и Латвии, чтобы скоординировать возведение укреплений. Ведь, по его словам, Литва, Латвия и Эстония строят свою балтийскую линию обороны на границе с Беларусью и Россией.

“Никто не знает, что на самом деле будет построено”

Тем не менее, как отметил портал Defence24.pl, “на данный момент можно сказать наверняка две вещи. Во-первых, никто не знает, что на самом деле будет построено. Во-вторых, толком неизвестно, сколько будет стоить весь этот проект”.

Известно только, что премьер-министр Польши Доланд Туск заверил всех, что все работы на границе должны быть «экологическими решениями». Что, по всей видимости, означает необходимость следовать компромиссу между тем, что хотелось бы, и тем, что возможно с учетом окружающей природы и людей, живущих в приграничных районах.

Весьма вероятно, что значительная часть заявленных средств пойдет на укрепление существующей стены. А строительство военных «укреплений» на случай войны будет отложено на более поздний срок после согласования проектных работ. Но и их тоже построят.

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“Восточный щит, то есть система укреплений, модернизация 400-километровой границы с Россией и Беларусью, будет элементом сдерживания, это будет стратегия отодвигания войны от наших границ. Мы делаем это, чтобы отпугнуть врага, чтобы все те, кто желает зла Польше, кто имеет планы напасть на наших союзников или нашу страну – услышьте сегодня с Краковской рыночной площади – держались подальше от Польши”, - пообещал премьер Польши Дональд Туск.

“Белорусы и поляки жили нормально”

Тем временем, издание Interia отправило на границу с Беларусью журналистов - поговорить с жителями деревни Кузовка, которых от соседней страны отделяет лишь 10 метров водной глади реки Буг. Как оказалось, они не видят врагов в белорусах, но опасаются россиян.

“Белорусы и поляки жили нормально. Люди ходили туда за дешевой «нефтью» и продавали ее здесь. Все были счастливы, - Кроме того, как объяснила Алина, у многих семей по ту сторону границы есть родственники. - Мой отец там родился и умер. Мы всегда жили прямо у границы, и так будет и дальше”.

“Я не знаю, что они здесь хотят построить, - заявил Кшиштоф, ещё один местный житель. - Если русские захотят зайти, они все равно зайдут, - объяснил он, а потом добавил. - На мой взгляд, это пустая трата денег , потому что здесь особо нечего строить. Бассейны? Бункеры? Война теперь ведется по-другому”.

Однако, 64,3% респондентов проведенного в Польше опроса поддержали строительство укреплений на границе с Беларусью. И только 16,5% были против, а 19,2% признались, что не имеют особого мнения на этот счет. Такие данные опубликовали организаторы опросу SW Research для rp.pl. Оказалось, что чем старше респонденты, тем чаще они поддерживают строительство укреплений.

В Беларуси строят свой “Западный щит”

Ранее власти Беларуси объявили, что тоже строят укрепрайоны на случай войны со странами, который находятся на запад от наших границ. Так, министр обороны Виктор Хренин рассказал 6 октября 2023 года, что в Беларуси построили “укрепрайон”. По его словам, такие нужны для ведения боёв самостоятельно, вне зависимости от основных сил армии.

Позднее начальник управления боевой подготовки ВС РБ Александр Бас заявил 16 января 2024 года, что Минобороны продолжит строительство в Беларуси “узлов сопротивления” и укрепрайонов. При этом занимаются возведением не военные.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна выделит 2,5 миллиарда долларов на укрепление границы с Беларусью и Россией. Такое заявление политик сделал на церемонии в честь 80-й годовщины завершения битвы под Монте-Кассино, сообщило издание Business Insider.

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