«С перебоями, но работает» - В турагентстве рассказали, как белорусам самостоятельно получить визу в Польшу по новой схеме

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Опубликовано: 08.04.2024 15:33 , Обновлено: 08.04.2024

Туроператор белорусского туристического агентства "Зебра" записала полезный ролик о работе польского визового центра, который изменил систему верификации с 4 апреля.

“На удивление система работает. С перебоями, но вчера и сегодня многие действительно смогли записаться”, — рассказала туроператор.

По её словам, изменения коснулись нескольких моментов.

Так, теперь при самостоятельном оформлении визы белорусам для того, чтобы войти в аккаунт, нужно набрать пароль на клавиатуре, которая появляется на экране. После этого на электронную почту должен прийти пароль, который также нужно ввести в нужное поле.

Туроператор заметила, что операция с первого раза может и не получиться, т.к. пароль приходит в течении 10 минут, а его “срок действия” всего лишь 5 минут.

После того как пользователь введёт свои паспортные данные, он попадёт на страничку верификации, где нужно будет показать на камеру свой паспорт и сделать селфи.

После всех проделанных операций пользователь перейдёт на страницу регистрации, где сможет забрать необходимое ему место.

Ранее Telegraf.news писал о том, что польские визовые центры в Беларуси с 4 апреля изменили правила регистрации для белорусов. Об этом уведомили на сайте визового центра.

Понадобится телефон с камерой. Польские визовые центры изменили процедуру регистрации для белорусов